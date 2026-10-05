Rubio viaja a Islandia para afianzar el control estadounidense del Ártico

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, viaja este lunes a Islandia para continuar con los planes de seguridad en el Ártico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el acuerdo sobre Groenlandia.

Rubio tiene previsto reunirse en Reikiavik, la capital islandesa, con responsables "para debatir sobre la cooperación en los ámbitos de la economía y la seguridad", según ha indicado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado en el que se anuncia su visita.

Este viaje se produce tras el acuerdo de seguridad sobre Groenlandia, firmado hace unos diez días al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Este acuerdo es, en principio, el punto y final a las intenciones anunciadas por Trump de adquirir esta isla situado en medio del Ártico, un tema que había tensado aún más las tensiones en Estados Unidos y la Unión Europea.

El acuerdo permite a Washington construir dos bases militares más en Groenlandia, un territorio considerado clave para la defensa y el comercio.

Trump causó polémica a principios de septiembre con un mapa en el que el territorio de América del Norte, Groenlandia e Islandia aparecían pintados con la bandera de Estados Unidos.

Islandia convocó unos días antes al embajador estadounidense en Reikiavik "para dejarle claro que esa imagen era totalmente inapropiada".

Poco antes, a finales de agosto, el 52,8% de los islandeses votaron un referéndum en contra de reanudar las negociaciones de adhesión a la UE.

Desde su independencia en 1944, Islandia nunca ha tenido ejército y se apoya, en materia de seguridad, en la OTAN, así como en un acuerdo bilateral de defensa firmado con Estados Unidos en 1951.

Washington considera fundamental tener Islandia bajo su órbita para afianzar su dominio sobre las vías de acceso al Ártico, codiciadas por Rusia y China,