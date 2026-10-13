Rubio y Bukele discuten cómo combatir "influencia extranjera maligna" sobre infraestructuras críticas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, discutió este martes con el presidente salvadoreño Nayib Bukele cómo combatir la "influencia extranjera maligna" en las infraestructuras críticas, según el Departamento de Estado.

Rubio y Bukele evocaron también en su conversación telefónica la presión diplomática sobre Cuba, de acuerdo con un comunicado.

El Salvador es un estrecho aliado del gobierno de Donald Trump, y se unió inmediatamente a su alianza de seguridad Escudo de las Américas en marzo de este año.

Estados Unidos se muestra en especial vigilante ante la presencia china en puertos y puntos de comunicación críticos en América Central, donde Pekín ha invertido sustancialmente en los últimos años.

Rubio y Bukele "abordaron la necesidad de mantener segura la infraestructura crítica, incluidos los puertos, y libre de influencias extranjeras malignas" explicó el texto.

Actualmente hay dos grandes proyectos de inversión extranjera en El Salvador: una planta fotovoltaica en Conchagua, a cargo de la empresa Powerchina, y la modernización de los puertos de Acajutla y La Unión, a cargo de la empresa turca Yilport Holding.

El gobierno de Donald Trump logró una importante victoria estratégica y económica a principios de año en Panamá, donde se rescindió una licencia a un gran consorcio de Hong Kong, CK Hutchison, para operar dos puertos en el Canal de Panamá.

CK Hutchison presentó una demanda de arbitraje contra Panamá y le reclama 1.500 millones de dólares como compensación.

El gobierno Trump ha acuñado una nueva política exterior en las Américas, la "doctrina Donroe", por la que considera que debe velar por sus intereses en el hemisferio e impedir el control de sectores por parte de potencias extranjeras.

Por otra parte, Rubio recalcó a Bukele que "el régimen cubano no realizará las reformas que el pueblo cubano merece mientras crea que la comunidad internacional está de su lado", indicó el texto.

El Salvador se ha alineado con la política de presión máxima del gobierno Trump, que mantiene un bloqueo petrolero y amplias sanciones económicas contra La Habana.