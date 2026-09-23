Rubio y Lavrov se reunirán al margen de la Asamblea de la ONU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá con su homólogo ruso Serguéi Lavrov el miércoles por la mañana al margen de la Asamblea General de la ONU, anunció el Departamento de Estado.

El encuentro se realizará el mismo día en que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se dirigirá a la Asamblea General.

Zelenski aseguró a primera hora del martes a periodistas que estaba dispuesto a detener los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú hace lo mismo.

Sin embargo, el mandatario ucraniano dijo que desconocía la posición de Moscú y expresó su esperanza de que "la parte estadounidense encuentre la manera... de conducirlos a algún tipo de negociación".

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, pero los esfuerzos de Washington por poner fin a las hostilidades se han estancado en los últimos meses.

Moscú y Kiev libran desde hace meses intensos ataques de largo alcance dirigidos contra un número creciente de objetivos civiles, como fábricas, almacenes e infraestructuras energéticas y portuarias, además de buques en el mar Negro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el martes con Zelenski en Nueva York.