Rueda de prensa del jefe del Pentágono, enfrentado a una moción de censura

Enfrentado a una moción de censura en el Congreso, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, protagoniza una rueda de prensa este martes para defenderse de las acusaciones de mala gestión de la guerra en Irán y de extralimitarse en sus poderes.

El jefe del Pentágono se encuentra marginado desde la debacle republicana del 3 de noviembre en las elecciones de medio mandato, bajo el riesgo de que la futura mayoría demócrata en el Congreso inicie investigaciones en su contra y el desaire expresado por los votantes contra la guerra.

"No podría estar más orgulloso de lo que ha hecho nuestro presidente, de las decisiones que ha tomado", insistió Hegseth el lunes ante periodistas, denunciando ataques procedentes de "personas motivadas políticamente".

"Los soldados, los verdaderos soldados (...) adoran a Pete Hegseth", declaró el lunes por la noche Donald Trump para apoyar a su ministro, que según él ha hecho un "muy buen trabajo".

Trump ha admitido sin embargo que la ofensiva contra Teherán fue la razón de su batacazo electoral.

El procedimiento de destitución fue iniciado el lunes por un representante republicano anti-Trump, Thomas Massie.

El legislador acusa al ministro de haber infringido la ley al dirigir la guerra contra Irán sin haber obtenido la autorización del Congreso.

Massie también le reprocha haber "ignorado las leyes" destinadas a proteger a las víctimas civiles al mencionar el bombardeo de una escuela primaria en Irán que según Teherán mató a 120 niños en las primeras horas del conflicto.

Con un total de ocho cargos, denuncia asimismo otras acciones de su parte al frente del ejército más poderoso del mundo, como "ejecuciones extrajudiciales" llevadas a cabo, según él, por el ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

El procedimiento de acusación formal -primer paso antes de una eventual destitución ante el Senado- podría obtener la luz verde en la Cámara de Representantes.

Si bien los republicanos aún disponen en esa cámara de una mayoría, las ausencias y las fracturas internas podrían hacer posible una votación favorable.

Si este "impeachment" se aprueba en la Cámara, el procedimiento de destitución pasa después al Senado.

Allí corre el riesgo de quedar bloqueado: la mayoría de dos tercios, necesaria para una destitución efectiva, parece hoy difícil de alcanzar.