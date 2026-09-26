Rusia acusa a Europa de oponerse a la paz en Ucrania

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, acusó el sábado a Europa de oponerse sistemáticamente a los proyectos de paz en Ucrania, a diferencia según él de la posición de Estados Unidos, tras nuevos ataques mortales entre Rusia y Ucrania.

Moscú y Kiev intensificaron su ofensiva en el verano boreal más mortífero desde febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala, que desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Pero Lavrov, que se reunió esta semana en Nueva York con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, apuntó contra Europa, al señalar que busca bloquear las conversaciones respaldadas por el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

"Europa hace todo lo que está en su poder para obstaculizar las conversaciones de paz deseadas por el gobierno de Trump", declaró Lavrov en un encendido discurso ante la Asamblea General de la ONU.

"Se lograrán los objetivos de la operación militar especial (en Ucrania), se eliminará la amenaza a la seguridad rusa y se restablecerá la paz. Esto sucederá sin importar las circunstancias", prometió.

Ataques rusos y ucranianos causaron al menos 16 muertos en las últimas 24 horas, dijeron el sábado ambos países.

Kiev reportó seis muertos en ataques rusos en la región nororiental de Sumi, en Zaporiyia (sur) y en la región de Dnipropetrovsk (este), donde una joven de 17 años está entre las víctimas.

De su lado, las autoridades rusas contabilizaron diez muertos.

Funcionarios de Naciones Unidas advirtieron sobre el creciente número de víctimas civiles de la guerra.

A principios de esta semana, Trump enfatizó en la Asamblea General de la ONU que habrá un acuerdo entre Moscú y Kiev para poner fin a la guerra.

Pero las conversaciones lideradas por Washington para el cese de los combates no han logrado un avance decisivo, y el Kremlin ha reiterado que pretende apoderarse del resto del este de Ucrania.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo el sábado que Rusia eleva su ofensiva "cada día" y pidió más sanciones de los aliados contra Moscú.

"Quieren sencillamente borrarnos del mapa", dijo Oleksandr Gorlachov, un residente de Kiev de 43 años.

- "Peligrosa escalada" -

Antes de hablar en la ONU, Lavrov se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores alemán Johann Wadephul, el primer encuentro entre ministros de Exteriores de Moscú y Berlín desde antes de la guerra.

La reunión tuvo lugar en medio de fuertes tensiones después de que Berlín acusara a Moscú de haber enviado un dron cargado de explosivos al aeropuerto de Leipzig a comienzos de agosto. Alemania y Rusia han cerrado desde entonces sus respectivos consulados.

En los últimos días, países europeos, incluida Alemania, han alertado sobre lo que describen como un aumento de las actividades de sabotaje rusas en su territorio.

"Wadephul exhortó a Rusia a abandonar su peligrosa escalada con respecto a Alemania, Europa y la OTAN", declaró un diplomático alemán.

"Dejó claro que incidentes como el reciente intento de ataque en Leipzig o nuevos ataques híbridos no harán tambalear la determinación de Alemania de apoyar a Ucrania", agregó.

"Este intento de aumentar la presión no cambia en nada la situación insostenible de Rusia: cada mes mueren decenas de miles de soldados rusos en una guerra de posiciones sin esperanza, mientras la economía rusa sigue derrumbándose", afirmó el diplomático.

La última reunión de Lavrov con un jefe de la diplomacia alemana fue en enero de 2022 con Annalena Baerbock, menos de un mes antes de la invasión rusa de Ucrania.

Berlín es uno de los principales aliados de Kiev.

Lavrov, el ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Rusia, acusó hace poco a Alemania de "querer otra guerra" y es uno de los funcionarios rusos más abiertamente contrarios a Occidente.

En su discurso ante la ONU, Lavrov lanzó un duro ataque contra Berlín.

"La reforma del Consejo de Seguridad de la ONU no puede implicar la asignación de nuevos escaños a países occidentales, en especial a Alemania y Japón, que hoy están en la vía del militarismo", dijo.