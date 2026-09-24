Rutte dice que la OTAN está "Preparada" para ataques híbridos rusos

La OTAN está "preparada" para ciberataques rusos y otras formas de guerra híbrida, afirmó el jueves el secretario general de la alianza, quien también pidió a sus miembros aumentar el apoyo a Ucrania.

"Rusia está intensificando cada vez más sus acciones en el ámbito cibernético, entre otros, pero… la OTAN está preparada para ello", declaró Mark Rutte en un acto conmemorativo de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Contamos con todas estas opciones de respuesta... en lo que respecta a las amenazas híbridas, para asegurarnos de que nos mantenemos fuertes", señaló Rutte.

El jefe de la alianza militar instó a los países a proporcionar "más apoyo a Ucrania" si "realmente quieren enviar una señal a los rusos ante cada incidente híbrido, cada ataque híbrido".

Los países europeos se mantienen en alerta máxima por el temor a que Moscú lleve sus ataques a países aliados de Kiev, después de más de cuatro años de conflicto entre Rusia y Ucrania. La invasión de Ucrania por parte del Kremlin se prolonga ya por quinto año consecutivo.

Las declaraciones de Rutte se produjeron después de que el Servicio de Inteligencia de Defensa danés afirmara el jueves que Rusia llevará a cabo más ataques híbridos, a la vez que alertaba de que, aún siendo "muy improbable", una invasión por parte de Moscú aún es posible.

Polonia, país de la OTAN y fronterizo con Rusia y Ucrania, ha acusado a Moscú de "sabotaje" en varias ocasiones desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022.