Rybakina arrolla a Osaka en el US Open y acaricia el número uno mundial

La kazaja Elena Rybakina venció el lunes a la japonesa Naomi Osaka y accedió a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, donde solo necesita un triunfo más para auparse al número uno del tenis femenino.

Rybakina, actualmente segunda del ranking, le ganó el primer set a una desdibujada Osaka (13°) por 6-1 en solo 22 minutos y completó su triunfo con un 6-4 en el segundo parcial.

La kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, pretende levantar su primera corona en Nueva York el sábado en la final.

Antes de ello tiene la posibilidad de consagrarse por primera vez como número uno de la WTA.

Para desbancar de la cima a Aryna Sabalenka, a Rybakina le basta superar los cuartos de final. En dicha instancia enfrentará a la china Zheng Qinwen, que el lunes eliminó a la ex número uno Iga Swiatek.