Rybakina asegura el número uno mundial al clasificar a semis del US Open

La kazaja Elena Rybakina aseguró este miércoles convertirse en la próxima número uno del tenis femenino al clasificar a las semifinales del US Open con un triunfo ante la china Zheng Qinwen.

Rybakina, de 27 años, tenía garantizado asaltar por primera vez el liderato de la WTA, que Aryna Sabalenka ocupaba desde octubre de 2024, si se metía entre las cuatro mejores del Grand Slam de Nueva York.

La kazaja culminó el ascenso con un triunfo ante Zheng, la gran sensación del torneo, por 3-6, 6-1 y 6-4.

El número uno "es un gran logro pero ya saben cómo de rápido pueden cambiar las cosas en los rankings del tenis", dijo la siempre contenida Rybakina.

"Por ahora es sólo una cifra. Estoy en semifinales y mi objetivo es ganar el torneo", subrayó la jugadora nacida en Moscú.

Su rival en sus primeras semifinales en Flushing Meadows salía del choque del miércoles entre la estadounidense Coco Gauff y la rusa Mirra Andreeva, las dos últimas campeonas de Roland Garros.

En la otra semifinal ya están instaladas la estadounidense Jessica Pegula y Aryna Sabalenka, que persigue un tercer título consecutivo.

La carrera por el trono de Sabalenka añadió aún más suspense al último Grand Slam del año.

Rybakina, que ya lo tuvo al alcance en el pasado WTA 1000 de Cincinnati, era la única aspirante que dependía de ella misma.

De haber fallado ante Zheng, hubiera abierto la puerta a Sabalenka, Pegula y Gauff para que tomaran la cima conquistando el título.

Pero la kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, no desperdició la oportunidad en Nueva York.

A los 27 años y 89 días, se convirtió en la segunda jugadora más veterana en alcanzar por primera vez el liderato de la WTA, solo por detrás de la alemana Angelique Kerber (28 años).