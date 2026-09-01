Rybakina da el primer paso hacia el US Open y el número uno mundial

La kazaja Elena Rybakina se deshizo este martes de la joven estadounidense Thea Frodin en su debut en el Abierto de Estados Unidos, donde tiene la posibilidad de asaltar el número uno mundial de Aryna Sabalenka.

Rybakina, segunda del ranking de la WTA, despachó por 6-3 y 6-2 a la promesa local en uno de los partidos que comenzaron con horas de retraso por la lluvia caída en Nueva York.

A los 17 años, Frodin hizo su debut en el circuito profesional aunque no era la primera vez que aparecía frente al gran público.

Cuando tenía 12 años participó en la película King Richard, protagonizada por Will Smith, como doble de la actriz que interpretaba a una joven Serena Williams en algunas escenas de tenis.

Frente a Rybakina, Frodin no pudo aprovechar sus dos pelotas de break, pero salvó tres pelotas de partido en el segundo set y dio pelea durante una hora y 14 minutos.

Rybakina dejó buenas señales de la lesión de tobillo que la obligó a abandonar durante los cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati en agosto.

"Veremos día a día, estoy contenta de ganar y veremos cómo me siento mañana", dijo sobre su recuperación.

La española Jessica Bouzas o la checa Darja Vidmanova será la siguiente rival de la kazaja, que pugna no solo por conquistar su primera corona de Flushing Meadows sino por auparse al liderato de la WTA, para lo que necesita avanzar hasta semifinales.

"Definitivamente me motiva, tuve oportunidades antes (...) Sería un logro increíble pero tengo que centrarme en la recuperación y el próximo partido", dijo sobre la posibilidad de convertirse en la número uno del tenis femenino.