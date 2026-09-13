Rybakina derriba a Sabalenka en el US Open y apuntala su nuevo reinado

La kazaja Elena Rybakina, la nueva número uno mundial, completó este sábado el cambio de régimen en el tenis femenino al vencer en la final del US Open a la bielorrusa Aryna Sabalenka, que perseguía un tercer título consecutivo

Rybakina, que el lunes desbancará a Sabalenka de la cima de la WTA, acabó también con su reinado en Nueva York con un triunfo por 6-4, 5-7 y 6-2

La kazaja alzó su primer título del US Open y segundo de Grand Slam de este año, tras el del Abierto de Australia

En su palmarés tiene un tercer grande, el de Wimbledon de 2022

Sabalenka, imbatida en sus últimos 20 partidos en Flushing Meadows, acabó frustrada por la superioridad de su rival y destrozando su raqueta a golpes sentada en la silla, mientras su rival era ovacionada por el público

"Obviamente estoy decepcionada, pero quiero felicitar a Elena por un año increíble y resultados increíbles. Muy merecido", dijo Sabalenka con los ojos llorosos en la ceremonia de premiación

"Hubiera deseado jugar un poco mejor pero supongo que será el año que viene", alcanzó a añadir antes de que se le cortara la voz

"Es difícil encontrar palabras ahora. No esperaba nada como esto llegando al torneo... pero todo se alineó a mi favor", dijo la ganadora tras recibir el trofeo de manos de Maria Sharapova

- Temporada sin Grand Slams -

El triunfo de Rybakina simboliza el fin del gobierno de Sabalenka en el tenis femenino que se prolongaba desde octubre de 2024

La bielorrusa, de 28 años, cerrará su primera temporada sin títulos grandes desde 2022 después de caer ante Rybakina en las finales del Abierto de Australia y del US Open

Flushing Meadows era el gran feudo que le quedaba, con cuatro presencias consecutivas en finales y los títulos de 2024 y 2025

Este sábado, Sabalenka anhelaba tanto el tricampeonato consecutivo del US Open, que nadie logra desde Serena Williams (2012-2014), así como reivindicar su jerarquía frente a la ascendente Rybakina

Pero fue la kazaja la que impuso su nueva autoridad en el 18° capítulo de la mayor rivalidad del tenis femenino actual

- Lluvia de estrellas -

Hasta este torneo, Rybakina no había avanzado nunca hasta los cuartos de Flushing Meadows

En esta ocasión tampoco estaba entre las quinielas de favoritas por la lesión en el talón que la forzó a retirarse en agosto en Cincinnati

Pero una vez en Nueva York fue despachando rivales incluida otra antigua campeona, Coco Gauff, que en 2023 venció en la final a Sabalenka

Más de 23.000 espectadores abarrotaron la mayor cancha del mundo, incluidas estrellas de cine como Brad Pitt, Andrew Garfield y Jessica Alba y del deporte, como Maria Sharapova y Ronaldo

Sobre la pista estaban dos jugadoras similares en estilo, torres de más de 1,80 metros de altura con una pegada sin igual en el circuito, y de carácter diametralmente opuesto

Los rugidos y gestos de frustración de la pasional Sabalenka retumbaron pronto en la pista Arthur Ashe. La imperturbable Rybakina la puso bajo presión desde el primer juego al servicio, cuando ya amenazó con tres pelotas de break

En su segundo, la bicampeona ya cedió su saque y se vio 4-2 abajo con la misión de abordar el indescifrable servicio de Rybakina

La kazaja sólo acertó en el 27% de sus primeros saques pero le bastó para amarrar el primer set sin ceder una oportunidad de break

- Letal Rybakina -

Sabalenka se vio un set abajo por primera vez en el torneo pero decidió aferrarse a la corona

En el segundo set fue creciendo en la devolución y, a un juego del tiebreak, encontró su primer quiebre del partido e igualó el marcador en medio del júbilo del público, que deseaba alargar la final

En el desenlace, Sabalenka no logró mantener la intensidad ante una Rybakina mucho más afilada, que no falló un punto con su primer servicio y terminó dejándola sin el tricampeonato y el cheque de 5,5 millones de dólares para la ganadora

La final masculina la disputarán el domingo el alemán Alexander Zverev, campeón de Roland Garros, y el estadounidense Ben Shelton, que tratará de ser el primer tenista local en conquistar el título del US Open desde 2003