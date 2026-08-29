Rybakina disipa temores sobre su lesión de cara al US Open

La tenista kazaja Elena Rybakina, número dos del mundo, aseguró este sábado sentirse bien de cara al US Open, después de que una lesión en el talón la obligara a retirarse en cuartos de final del WTA 1000 de Cincinnati la semana pasada.

Rybakina, de 27 años, puede desbancar a Aryna Sabalenka de la cima del escalafón mundial si alcanza las semifinales en Flushing Meadows, Nueva York, independientemente de que la bielorrusa logre o no un tercer título consecutivo.

"He empezado a entrenar, así que me siento bien", dijo la kazaja en la víspera del inicio del último Grand Slam del año.

"Todavía estamos haciendo algunos ajustes, pero en general estoy contenta con como hemos manejado el problema. Trabajamos duro y probablemente ahora está todo bien, y solo es cuestión de un par de entrenamientos más y luego, sí, salir al partido", apuntó.

Rybakina ha dicho desde hace semanas que no está centrada en el ranking de la WTA y su lesión no ha hecho más que reforzar ese enfoque.

"Lo sé sobre todo por los medios: dónde debería llegar, cómo deberían jugar las demás, todos los diferentes escenarios", comentó. "Pero para mí, especialmente ahora que tuve esta lesión la semana pasada, siento que lo más importante es simplemente intentar mantenerme sana, jugar partido a partido".

Tras abandonar cojeando su duelo de Cincinnati contra la polaca Iga Swiatek, Rybakina explicó que estuvo una semana sin jugar y vio a varios médicos.

"No fue fácil, porque no sabíamos exactamente cómo iba a reaccionar el pie, ya que me dolía mucho sacar en ese partido en Cincinnati... luego, durante un par de días, incluso me dolía caminar", apuntó.

"Después conseguimos hacer todo lo posible para que mejorara, y me alegra cómo está evolucionando el proceso por ahora", agregó.

La campeona del pasado Abierto de Australia afirmó que el temor a agravar la lesión no la frenará en el último Grande de la temporada, en el que debutará contra la estadounidense Thea Frodin (580 mundial) en primera ronda.

"Estoy bastante segura de las decisiones que tomamos cada día sobre cómo entrenar, qué hacer y, sobre todo, qué puede pasar en el peor de los casos. Así que con todas estas cosas me siento bastante segura", sostuvo.