Rybakina remonta ante Gauff y jugará la final del US Open contra Sabalenka

La kazaja Elena Rybakina, flamante nueva número uno mundial, resistió el jueves ante una combativa Coco Gauff y el público de Nueva York para avanzar por primera vez a la final del Abierto de Estados Unidos.

Su rival del sábado será la bielorrusa Aryna Sabalenka, bicampeona de este Grand Slam, a la que acaba de despojar del liderato de la WTA.

Rybakina se estrenó como nueva jefa del circuito con una formidable remontada ante Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4.

Tras ver caer a la local Pegula ante Sabalenka, la pista central de Flushing Meadows se convirtió en una olla a presión en favor de su protegida Coco Gauff, que peleaba por una segunda corona en casa tras la de 2023.

Pero Rybakina, una vez que desbancó a Sabalenka alcanzando estas semifinales, quiere culminar el mejor recorrido de su carrera en Flushing Meadows.

"Sé que querían que ganara Coco y fue una verdadera batalla", dijo Rybakina al público. "Me mantuve positiva y me dije que tenía que luchar y sacar mi mejor tenis y de alguna forma gané el partido".

En el arranque de la noche se topó con la mejor versión de Gauff, que por momentos la superó incluso en su mejor arma, el servicio, con misiles de casi 200 km/h.

La estadounidense conectó cuatro aces, por uno de la kazaja, en un fulgurante primer set en el que no permitió una pelota de break.

También la desbordó con su capacidad atlética, sin igual en el circuito, devolviendo pelotas imposibles.

Con su único quiebre Gauff se avanzó 4-2 y amarró el primer parcial ante una Rybakina que se marchó frustrada al vestuario.

Pero la kazaja ya sabía lo que era remontarle a Gauff, tras su triunfo de agosto en las semifinales de Toronto, y supo recomponer el rumbo.

El cañón de la campeona del Abierto de Australia fue entrando en calor (5 aces en total) y Gauff le facilitó la reacción con una doble falta que la puso con pelota para ganar el segundo set.

En el parcial decisivo, Rybakina conservó su sangre fría y, con ventaja 5-3, se puso en disposición de ganar con su servicio.

Gauff sacó entonces su espíritu combativo para quebrar y poner a rugir a las gradas pero la gélida Rybakina paró la caldera con un excelso juego al servicio con el que zanjó la victoria.