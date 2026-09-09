Rybakina se eleva al número uno mundial en el Abierto de EE.UU.

Culminando su persecución de Aryna Sabalenka, la kazaja Elena Rybakina aseguró este miércoles convertirse en la próxima número uno del tenis femenino con una clasificación a las semifinales del US Open.

Rybakina tenía garantizado asaltar por primera vez el liderato de la WTA, que Sabalenka ocupaba desde octubre de 2024, si se metía entre las cuatro mejores del Grand Slam de Nueva York.

La kazaja culminó el ascenso con un triunfo por 3-6, 6-1 y 6-4 ante la china Zheng Qinwen, campeona olímpica en París 2024 y gran sensación de este torneo.

El número uno "es un gran logro pero ya saben cómo de rápido pueden cambiar las cosas en los rankings del tenis", dijo la siempre contenida Rybakina.

"Por ahora es sólo una cifra. Estoy en semifinales y mi objetivo es ganar el torneo", subrayó la jugadora nacida en Moscú.

La rival de sus primeras semifinales en Flushing Meadows salía del choque del miércoles entre la estadounidense Coco Gauff y la rusa Mirra Andreeva, las dos últimas campeonas de Roland Garros.

En la otra semifinal ya están instaladas la estadounidense Jessica Pegula y Aryna Sabalenka, quien persigue un tercer título consecutivo.

La carrera por el trono de Sabalenka añadió aún más suspense al último Grand Slam del año y Rybakina era la única aspirante que dependía de ella misma.

De haber fallado ante Zheng, hubiera abierto la puerta a Sabalenka, Pegula y Gauff para que tomaran la cima conquistando el título.

Pero la kazaja, ganadora de Wimbledon en 2022 y del Abierto de Australia este año, no desperdició la oportunidad en Nueva York.

A los 27 años y 89 días, se convirtió en la segunda jugadora más veterana en alcanzar por primera vez el liderato de la WTA, solo por detrás de la alemana Angelique Kerber (28 años).

- Fin de trayecto para Zheng -

Rybakina llevaba semanas acechando a Sabalenka y ya pudo darle alcance en el pasado WTA 1000 de Cincinnati.

El asalto quedó frustrado por una retirada en los cuartos de final debido a una lesión en el tobillo izquierdo, que trastocó también su preparación para el US Open.

La kazaja apenas pudo entrenar en la semana previa pero, desde el inicio del certamen, despachó sin dificultades a las primeras cuatro oponentes, incluida la ex número uno mundial Naomi Osaka.

Las primeras dificultades llegaron en el duelo matinal ante Zheng bajo el potente sol del verano neoyorquino.

Rybakina cedió su primer set de todo el torneo pero después elevó su nivel para igualar el marcador y, tras resistir una peligrosa pelota de break en el tercer set, cantar victoria tras dos horas y 14 minutos.

"Ha sido un partido difícil. No empecé muy bien, estaba demasiado negativa", reconoció la kazaja, que había disputado todos sus partidos anteriores en turnos vespertinos.

"En mi cabeza no paraba de quejarme de la sombra... Me alegro de haber apartado todos los pensamientos negativos. No dejé de repetirme: 'Sigue luchando'", explicó.

Para Zheng, fue el final de su torneo de regreso a la élite tras la larga recuperación de la lesión de codo del año pasado.

Antigua número cuatro de la WTA, la china deslumbró en un torneo que comenzó como 121º mundial y jugando la fase previa.

"Tuve muchas oportunidades en el tercer set y no las aproveché", lamentó Zheng.

"Me da un poco de pena haber perdido este partido pero, sin duda, puedo sacar cosas positivas del US Open de este año", dijo la china, que fue capaz de eliminar a Madison Keys e Iga Swiatek remontándoles a ambas sets en los que estuvo 5-0 abajo.

- Zverev por semifinales -

Cuando arrancó el duelo entre Zheng y Rybakina, en Flushing Meadows todavía resonaba la eliminación del español Carlos Alcaraz a manos del local Ben Shelton, en un juego finalizado pasadas las tres y media de la madrugada.

La caída del vigente campeón aseguró que el domingo habrá un nuevo monarca del US Open.

Shelton tratará el viernes de hacerse un puesto en esa final frente a su amigo Frances Tiafoe, ambos pugnando por ser el primer campeón estadounidense desde Andy Roddick en 2003.

Este miércoles, por el otro lado del cuadro, el alemán Alexander Zverev cargará con la mochila de favorito ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (70º de ATP), especialista en tumbar gigantes como Alcaraz.

El otro cruce tiene protagonistas también inesperados: el prometedor jugador belga Alexander Blockx (34º) y el experimentado ruso Kharen Khachanov (50º).