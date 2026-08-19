Sabalenka arrolla a Wang y avanza a octavos del WTA 1000 de Cincinnati

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó el martes a octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati al vencer fácilmente 6-1, 6-3 a la china Xinyu Wang.

La bielorrusa solo precisó 54 minutos para derrotar a su rival, 36 del escalafón femenino, y ahora jugará contra la checa Sara Bejlek, que derrotó a la rusa Ekaterina Alexandrova por 4-6, 6-1, 6-2.

"Ella es un gran rival, ganarle en sets seguidos y en menos de una hora es increíble", dijo Sabalenka. "Tuve mucha confianza y saqué mis remates sin pensarlo mucho, esa fue mi mejor arma esta noche".

"Estoy muy feliz de poder mantener la concentración y de estar presente en cada punto", agregó Sabalenka, líder del ranking mundial octubre de 2024.

Sabalenka es acechada por la kazaja Elena Rybakina, que para destronarla del liderato debe ganar el WTA 1000 de Cincinnati y que la bielorrusa no alcance las semifinales.

Este martes, Sabalenka concretó cuatro de siete pelotas de quiebre, disparó cinco aces y ganó el 93% de los puntos con su segundo servicio.

Pese a la rápida derrota, Wang se retira tras alcanzar por primera vez la tercera ronda en Cincinnati y con un récord de 14 triunfos y 11 derrotas en lo que va de 2026.