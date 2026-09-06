Sabalenka desarma a Townsend y se planta en cuartos del US Open

Camino al tricampeonato del US Open, la bielorrusa Aryna Sabalenka avanzó este domingo a los cuartos de final con otro triunfo en sets corridos ante la estadounidense Taylor Townsend

La número uno mundial se impuso a Townsend (46ª) por 6-4 y 6-3 sin dejarse intimidar por el apoyo de la pista central de Nueva York a la popular jugadora local

Sabalenka prevaleció en un nervioso primer set, que comenzó con cinco breaks consecutivos

En el segundo parcial se vio en desventaja 3-1, pero reaccionó a tiempo de impedir que la atmósfera se le volviera demasiado en contra en la mayor pista del mundo

Townsend "es una jugadora increíble. Estaba muy enfocada y fue muy desafiante enfrentarla especialmente aquí", afirmó Sabalenka antes de agradecer la actitud de las gradas

"Sabía que iban a estar de su lado, pero no que iban a ser tan respetuosos conmigo", afirmó

Sabalenka, que no se ha dejado un set en el torneo, conservó de momento su liderato de la WTA que acechan varias rivales, especialmente la kazaja Elena Rybakina

Para salir de Nueva York como número uno, Sabalenka necesita alzar el título y que Rybakina sea eliminada antes de semifinales

La rival de Sabalenka en cuartos salía del cruce entre la checa Linda Noskova, campeona de Wimbledon, y la ucraniana Marta Kostyuk