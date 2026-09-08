Sabalenka resiste ante Noskova en el US Open y se aferra al número uno

La bielorrusa Aryna Sabalenka superó este martes una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova, campeona de Wimbledon, para avanzar a semifinales del Abierto de Estados Unidos y mantener un día más su liderato de la WTA.

Sabalenka, que persigue un tercer título seguido en Nueva York, contuvo en el último momento el intento de remontada de Noskova (6) por 7-6 (7/1), 3-6 y 7-6 (10/7).

La bielorrusa, que hasta ahora no había cedido un set en el torneo, llegó a estar 3-2 con break abajo en el tercer parcial.

Con el trono de Nueva York y el número uno en jaque, Sabalenka sacó la garra para llevar el partido a un taquicárdico supertiebreak, en el que ambas se devolvieron golpe a golpe hasta un fulminante ace en segundo saque de la bielorrusa para sellar el triunfo.

Su última oponente hacia su tercera final consecutiva en Flushing Meadows será la ganadora del otro cruce de cuartos del martes entre las estadounidenses Jessica Pegula y Emma Navarro.

El triunfo ante Noskova permite que Sabalenka conserve por ahora el liderato de la WTA pero la kazaja Elena Rybakina se lo puede arrebatar el miércoles si avanza a semifinales con un triunfo ante la china Zheng Qinwen.