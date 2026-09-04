Sabalenka se planta en octavos de un US Open con Alcaraz y las Williams en el menú

La bielorrusa Aryna Sabalenka se instaló en los octavos de final del US Open en la apertura de la jornada del viernes; que depara un menú de lujo con el campeón Carlos Alcaraz y el regreso de Serena y Venus Williams en dobles

Sabalenka, número uno mundial, dio cuenta de la uzbeka Kamilla Rakhimova (92º) por 6-3 y 6-4 bajo el mediodía de Nueva York.

La actual bicampeona firmó un inicio de partido ideal, rompiendo el servicio de su rival desde su primer turno y mostrándose intratable con el suyo, sin fallar un primer saque antes del séptimo juego del partido.

Rakhimova, nacida en Rusia y representante de Uzbekistán desde finales de 2025, ofreció mucha más resistencia en el segundo parcial.

Tras varios intentos fallidos, Sabalenka encontró el break que necesitaba para adelantarse 5-4 y sellar el triunfo sin conceder una oportunidad de break en una hora y 29 minutos.

"Estoy muy contenta de haber ganado en dos sets", dijo la campeona. "Ella jugó un tenis increíble, me empujó duro en el segundo set. Pero eso me gusta porque me hace mejorar y trabajar para dar lo mejor de mí".

Más relajada que en las conferencias de prensa, donde ha reprendido a periodistas por algunas preguntas, Sabalenka bromeó al ser preguntada por el colorido collar de piedras preciosas que porta en sus partidos.

"Está totalmente inspirado en el US Open. Buena onda, color, atrevido, brillante. Me encanta. Y la táctica principal es distraer a mis rivales con los destellos", dijo entre risas.

- El número uno en peligro -

En los octavos, a Sabalenka podría esperarle un reencuentro con Diana Shnaider.

La rusa, que aún debe superar la tercera ronda ante la local Taylor Townsend, eliminó a Sabalenka en los cuartos de final del pasado Roland Garros.

Esa dura derrota, coronada con un 6-0 en el último set, acentuó un decepcionante año en los Grand Slams para la número uno mundial, que está reencontrando la forma en su feudo de Flushing Meadows, donde no se baja antes de semifinales desde 2020.

Un tercer título seguido del US Open repararía la posible pérdida del liderato de la WTA frente a varias candidatas que lo acechan.

La principal de ellas es la kazaja Elena Rybakina, que se auparía al trono si avanza hasta las semifinales.

Otra aspirante es la estadounidense Jessica Pegula, número tres mundial, que disputaba su cruce de tercera ronda frente a otra subcampeona del torneo, la canadiense Leylah Fernández.

La ucraniana Marta Kostyuk y la rumana Sorana Cirstea tomaron también plaza en los octavos con victorias ante la rusa Ekaterina Alexandrova y la italiana Jasmine Paolini.

- El regreso de Serena -

La última jugadora en lograr el tricampeonato que persigue Sabalenka fue Serena Williams, que reinó entre 2012 y 2014.

Este viernes, a sus 44 años, la estrella estadounidense volverá a tomar la raqueta en Nueva York para competir en los dobles femeninos con su hermana mayor Venus.

La última aparición de las Williams fue en 2022, en el último partido disputado por Serena hasta su reaparición en el circuito el pasado junio.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam no compitió en la rama individual por una lesión de rodilla sufrida en Wimbledon.

Aún así, Williams tendrá su momento bajo los focos de la pista central a partir de las 19.00 locales (23.00 GMT), cuando enfrente con su hermana a la pareja formada por la china Hao-Ching Chan y la australiana Maya Joint.

- Alcaraz, tercer turno -

La otra gran atracción del programa será la tercera aparición del español Carlos Alcaraz.

El defensor del título ha lucido hasta ahora recuperado de la lesión de muñeca que lo tuvo parado cuatro meses.

Si la inactividad no le pasa factura, Alcaraz es el gran favorito a revalidar el título ante la ausencia del número uno mundial, Jannik Sinner, y las bajas prestaciones mostradas hasta ahora por aspirantes como Alexander Zverev y Ben Shelton.

Su rival del viernes será el chino Wu Yibing, número 113 mundial, al que venció en su único precedente en 2024.

En la noche, los aficionados locales alentarán a Ben Shelton y Frances Tiafoe, sus esperanzas para mantener el trofeo en casa por primera vez desde 2003.

Tiafoe chocará ante el monegasco Valentin Vacherot y Shelton cerrará la persiana en la pista central frente a Denis Shapovalov.

El tenis argentino, de su lado, vibrará con el duelo entre Tomás Etcheverry y Mariano Navone, que garantiza un representante albiceleste en los octavos de final.