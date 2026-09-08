Sabalenka sobrevive a Noskova en el US Open y se aferra al número uno

La bielorrusa Aryna Sabalenka resistió este martes una prueba de fuego ante la checa Linda Noskova, campeona de Wimbledon, para avanzar a semifinales del Abierto de Estados Unidos y mantener un día más su liderato de la WTA

Sabalenka, que persigue un tercer título seguido en Nueva York, contuvo en el último momento el intento de remontada de Noskova (6ª) por 7-6 (7/1), 3-6 y 7-6 (10/7)

Con un recital al servicio (18 aces) y mucha sangre fría, la checa sorprendió con su reacción a Sabalenka tras perder el set inicial

Noskova, de 21 años, le arrebató el primer set en todo el torneo a Sabalenka y después la puso contra la pared en el tercero al romperle el servicio y adelantarse

Con el bicampeonato de Nueva York y el número uno en jaque, Sabalenka sacó la garra para llevar el partido a un taquicárdico supertiebreak, en el que ambas se devolvieron golpe a golpe hasta un fulminante ace en segundo saque de la bielorrusa para sellar el triunfo

“Qué batalla, qué increíble jugadora es ella. Me esforcé hasta el límite en este partido, sobre todo en el tercer set”, reconoció Sabalenka antes de explicar la fórmula que encontró para escapar

“Honestamente pensé que el partido se había acabado y eso me ayudó a relajarme e ir por mis golpes”, explicó la número uno, que se ha impuesto en sus 10 últimos tiebreaks disputados en el US Open

“Este tipo de partidos y de tiebreaks, con alta presión, definitivamente aumentan mi confianza y mi motivación. Estoy súper contenta de lograr ese ace y muestra que estoy lista para pelear”, advirtió

Aunque tuvo un bajón desde su doblete de marzo en Indian Wells y Miami, Sabalenka cuenta con un feudo casi inexpugnable en Flushing Meadows

Solo cuenta una derrota en sus últimos 26 partidos en Nueva York y nunca ha sido eliminada antes de semifinales desde 2020

Su última oponente hacia su tercera final consecutiva será la ganadora del otro cruce de cuartos del martes entre las estadounidenses Jessica Pegula y Emma Navarro

El triunfo ante Noskova le permite también conservar por ahora el liderato de la WTA pero la kazaja Elena Rybakina se lo puede arrebatar el miércoles si avanza a semifinales con un triunfo ante la china Zheng Qinwen