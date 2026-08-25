Sabalenka y Djokovic pierden en su debut en el dobles mixto del US Open

El legendario tenista serbio Novak Djokovic y la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, fueron derrotados este martes en la primera ronda del torneo de dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, en Nueva York.

Nole y la bielorrusa cayeron ante la checa Katerina Siniakova y el británico Henry Patten, ambos números uno del mundo en dobles, por 1-4, 4-2 y 10-2 en el súper tie-break.

Siniakova y Patten jugarán más tarde en cuartos de final contra el francés Gaël Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, pareja en la vida real, que derrotaron a la dupla formada por la filipina Alexandra Eala y el canadiense Felix Auger-Aliassime por 4-1 y 4-1.

Por segundo año consecutivo, y para relanzar el interés en el dobles mixto, los organizadores del US Open han invitado principalmente a estrellas del cuadro individual más que a especialistas de esta modalidad, e innovaron proponiendo sets a cuatro juegos en lugar de seis, con un súper tie-break a 10 puntos en caso de empate a un set.

Amigos fuera de los courts, Djokovic y Sabalenka, muy relajados y con grandes sonrisas, ganaron el primer set (4-1), antes de frustrarse y perder el segundo (4-2) y luego el súper tie-break (10-2).

Los torneos de individuales y de dobles, tanto masculinos como femeninos, del US Open, último Grand Slam del año, se inician el domingo.