Saluda la retirada de tropas de EE.UU. de Irak como una "victoria"

El presidente Donald Trump celebró este miércoles la retirada de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos de Irak como una "victoria" para Washington, a pesar de los temores de que ello envalentonará a las facciones armadas proiraníes.

"Este día es una victoria para Estados Unidos, una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre ISIS", dijo Trump en una publicación en su red Truth Social, en referencia al grupo Estado Islámico contra el que luchó la coalición.

Irak tiene ahora un primer ministro "maravilloso", dijo Trump, quien añadió: "Tenía la opción de quedarme o de irme, y sentí que, sin duda, había llegado el momento de que Estados Unidos volviera a casa".