San Patricio: la original tradición de Chicago que sorprende a los turistas cada año

Este jueves 17 de marzo se celebra el día de San Patricio. Si bien se cree que es una fiesta en honor al patrono de Irlanda, se trata de una tradición que engloba leyendas con elementos como tréboles, collares, aros y sombreros, todos en color verde. Pero también existe otra costumbre original que atrapa a miles de turistas cada año en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Se trata de un desfile programado de barcos que tiñen de un tono verdoso las aguas del río Chicago, que atraviesa la parte norte de la ciudad intervenida por largas filas de modernos rascacielos. Como todos los años, se calcula que se vertieron sobre el agua alrededor de 23 kilos de colorante verde, que proporciona el Sindicato Local 130 de Plomeros Journeymen, según constató el medio TimeOut.

El río Chicago, en la ciudad homónima, se tiñe de verde cada año para celebrar el Día de San Patricio (Crédito: AFP)

Este producto tarda cerca de una hora hasta alcanzar el típico tono y la consistencia verdosa que engalana alrededor de un cuarto de milla del paseo fluvial que recorre la ciudad entre Columbus Drive hasta State Street. El río conserva el tono verde entre dos y tres días, según sean las condiciones del clima, pero básicamente influyen factores como el viento, lluvia o si se trata de un día tranquilo.

Si bien el año pasado los organizadores de este evento masivo decidieron teñirlo de verde, lo hicieron a modo de homenaje por la situación que atravesaba la población por la pandemia de Covid-19 e invitaron a la gente a quedarse en casa. Esta vez y después de dos largos años desde que comenzó la circulación del virus, se retomaron los típicos desfiles que embellecen la festividad y que atraen a miles de turistas de todo el mundo para observar el rito.

Chicago tiñe su río de verde para conmemorar St. Patrick's Day

Las ceremonias pueden seguirse desde las inmediaciones del río, pero también hay bares, restaurantes y terrazas preparadas para recibir a los visitantes atraídos por esta práctica. Cabe destacar que a lo largo y ancho de Chicago se realizan numerosas celebraciones, entre ellas, un desfile irlandés del lado sur de esa ciudad que regresará a darle un símbolo de alegría a la festividad.

El evento atrae a miles de turistas de todas partes del mundo Instagram @fernandasantos_chicago

Por qué es el día de San Patricio

El día de San Patricio es, a los ojos de la cultura popular actual, un festejo en bares y pubs donde se bebe cerveza y se celebra la identidad irlandesa. Fuera del país europeo, Estados Unidos es el segundo lugar donde la festividad se celebra a lo grande, a tal punto que incluye desfiles en diferentes ciudades, desde Boston, Filadelfia, Chicago y Kansas, hasta Nueva York.

San Patricio se celebra el 17 de marzo (Foto: Pexels.com)

Sin embargo, algunos destacan que la conmemoración de este día como fiesta nació en Estados Unidos y no precisamente en Irlanda. De hecho, según señalan algunos medios, Patricio no era irlandés ni tampoco fue un santo, ya que no pasó por el proceso de canonización.