Sarandos reconoce que Netflix no crece al ritmo deseado

El codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, reconoció el miércoles que las métricas de crecimiento del gigante del streaming no se corresponden con las expectativas.

Netflix registró entre abril y junio la tasa de crecimiento más baja en casi tres años (13,4%), mientras que en el primer semestre vio además un modesto aumento del 2% en las horas de visualización.

"En general no estamos creciendo tan rápido como desearíamos, y estamos trabajando en acelerar esto", dijo el ejecutivo durante la conferencia anual Bloomberg Screentime, en Los Ángeles.

La programación en vivo podría "lograr muchos avances en esa cifra", acotó el ejecutivo en conversación con Lucas Shaw, editor de Bloomberg.

Sarandos aclaró, sin embargo, que las películas y las series continúan siendo la prioridad de la plataforma.

"Definitivamente no estamos en el negocio del contenido generado por los usuarios (UGC). Estamos en el negocio del contenido producido profesionalmente", aseguró.

La producción de programas en vivo consume 5% de su presupuesto anual de 20.000 millones de dólares para contenido, y aunque genera apenas 1% de las visualizaciones, Sarandos subrayó que "cumple un rol muy diferente, genera muchas suscripciones, es efectiva para retener a los suscriptores y para la publicidad".

Cuestionado por su intento de adquirir Warner Bros. Discovery, Sarandos dijo que entró y salió "sin arrepentimientos" de la negociación.

"Era un plan sólido", afirmó.

Netflix había entrado en la contienda por la empresa que incluye el legendario estudio de Hollywood, pero se retiró luego de que Paramount Skydance pusiera una oferta más jugosa sobre la mesa.

"Creo que en cierto momento ganamos el acuerdo, así que lo valoramos al precio correcto. A nuestra escala, ese era el máximo precio con el que podíamos generar un rendimiento para nuestros inversionistas. Más que eso, creo que nos llevaría a territorio negativo", comentó Sarandos.

El acuerdo entre Paramount y Warner Bros. recibió la luz verde de la justicia estadounidense el miércoles, con lo que se abre paso un imperio en Hollywood que abarcará cine, televisión y noticias.

La conferencia Bloomberg Screentime es vista como un punto de encuentro para el entretenimiento y el capital, y se celebra anualmente en California.

El programa de esta edición, que abrió con Sarandos, incluye además a Ben Affleck, el comediante Conan O'Brien y Donna Langley, presidenta de NBCUniversal Entertainment.