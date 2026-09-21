Se forma la tormenta tropical Polo frente al suroeste de México

Miami (AP) — La tormenta tropical Polo se formó el domingo por la noche frente al suroeste de México.

El meteoro tenía vientos máximos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora (40 millas por hora), y se pronostica que se fortalecerá rápidamente durante los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Se prevé que Polo se convierta en un huracán de categoría 3 o superior a mediados de la semana.

La tormenta se desplaza en dirección este-noreste a una velocidad de unos 7 km/h (5 mph). Se calcula que el martes dé un giro hacia el este, y el miércoles un giro pronunciado con rumbo norte y noroeste.

Se pronostican lluvias intensas para los estados mexicanos de Michoacán, Colima y Jalisco hasta el jueves.

Polo se ubicaba a unos 435 kilómetros (270 millas) al sur de Manzanillo, México, y a 435 kilómetros (270 millas) al suroeste de Zihuatanejo, en el mismo país.

Por otro lado, en el norte del océano Atlántico se formó una tormenta tropical el mismo día y otra en el Pacífico, pero ambas están lejos de tierra.

La tormenta Fay tenía vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph) y se ubicaba a unos 620 kilómetros (385 millas) al suroeste de las Azores. Estaba cerca de alcanzar fuerza de huracán, pero se pronostica que se debilitará.

Por su parte, la tormenta tropical Odalys estaba muy al suroeste de México, a unos 2.170 kilómetros (1.350 millas) al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California. Tenía vientos máximos sostenidos de 85 km/h (50 mph) y se prevé que se fortalezca hasta convertirse en huracán en el transcurso del próximo día, aproximadamente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.