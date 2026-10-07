Se forma tormenta tropical Isaías en el Golfo de México

La tormenta tropical Isaías se formó este miércoles en aguas del Golfo de México y podría convertirse en el primer huracán de la temporada en el Atlántico.

Isaías se ubicaba a 460 km de la localidad de Puerto Progreso en México y a 935 km de la desembocadura del Río Misisipi, en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

El NHC dijo que Isaías podría acercarse a las costas estadounidenses hacia el viernes.

La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se mueve a 13 km/h, de acuerdo con el NHC.

Añadió que la población ubicada entre Luisiana y la región noroccidental de Florida debe prepararse para un posible huracán.

A diferencia del Océano Atlántico, en el Pacífico se han registrado varios huracanes en este año, entre ellos Polo, que llegó a alcanzar categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson.