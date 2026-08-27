Se forman las tormentas tropicales Karina y Lowell en el océano Pacífico

Miami (AP) — Las tormentas tropicales Karina y Lowell se formaron el jueves en el océano Pacífico, y se prevé que ambas alcancen fuerza de huracán en los próximos días, informó el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta tropical Karina se ubicaba a unos 1.330 kilómetros (825 millas) al sur de la península de Baja California, México, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 75 km/h (45 mph), según un aviso del NHC. Por su parte, la tormenta tropical Lowell se situaba a unos 2.840 kilómetros (1.765 millas) al oeste-suroeste de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 65 km/h (40 mph).

No había avisos preventivos en vigor para ninguna de las dos tormentas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.