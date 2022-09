Se hizo una cirugía para parecerse a las Kardashian y vive una “pesadilla”: “Kim debería decir la verdad”

Las cirugías estéticas pueden significar un riesgo para quienes se someten a ellas y no importa si son de mínima invasión o procedimientos más complejos. Los resultados también varían según las personas, a algunas les parecen una maravilla y deciden someterse a más intervenciones. Por el contrario, para otras la alegría del cambio puede difuminarse con el paso del tiempo o perder el “encanto” del principio. Esto último le ocurrió a Nikita Jasmine, quien se realizó una serie de operaciones con la finalidad de parecerse a Kim Kardashian, pero descubrió algo en el camino. “Kim debería decir la verdad”, manifestó.

Y es que la popular miembro del clan Kardashian fue una inspiración para cientos de mujeres que desde que la vieron desearon aumentarse los glúteos. Entre esas personas, estaba Nikita, quien después de ver el “trasero” de la famosa decidió someterse a un BBL (levantamiento de glúteos brasileño). Aunque, en entrevista para The Sun, detalló que las artistas como Kim deberían hablar acerca de los riesgos que conlleva modificarse el cuerpo.

Está feliz con los resultados, pero desearía poder elegir su propio estilo de ropa y que sus cirugías no se lo impidieran @nikita__jasmine/Instagram

Sus declaraciones llegaron después de que la empresaria apareciera en la portada de la revista Interview, con un atuendo que hacía alusión a que no le subían los pantalones en la parte trasera. Nikita confirmó que lejos de ser la temática de una revista, se trataba de una situación real que sufren todas las personas que se han aumentado el tamaño de los glúteos.

Ella se lo hizo hace unos cuatro años, según dijo, y desde entonces tuvo que cambiar su manera de vestir porque la ropa ya no le quedaba, especialmente los pantalones: “No puedo decirte cuándo fue la última vez que usé jeans porque me quedan bien en la cintura, pero no en mi trasero. O si tengo una cintura más grande, termina todo holgado en la parte de atrás. Rara vez utilizo pantalones cortos de mezclilla porque no me quedan bien y trato de evitar las cremalleras tanto como puedo. Pueden explotar o no subirán del todo”.

En ese sentido, mencionó que su estilo se basa en ropa deportiva porque, al tener elásticos, es mucho más cómoda para ella: “Si me pongo algo que tenga una banda elástica o un material que se estire, sé que no lo pasaré mal. Es triste si quieres cambiar tu estilo con algo nuevo y a la moda que acaba de salir, puede que no te quede bien”.

La influencer lamentó tener el trasero de Kim Kardashian porque ya no puede usar su ropa antigua @nikita__jasmine/Instagram

Nikita revela los secretos para mantener bien los glúteos levantados

Respecto a los dichos sobre que después de una cirugía estética en el cuerpo hay que mantenerla firme con ejercicio, la joven de 28 años detalló que se trata de una mentira. En su experiencia ya se hizo dos BBL y el segundo fue a consecuencia de que el primero se le cayó por ir al gimnasio.

La influencer se quiso parecer a Kim Kardashian y dijo que si antes hubiera sido más segura, quizá no lo habría hecho @nikita__jasmine/Instagram

“Pierdes el 30% de la grasa inmediatamente después de tu BBL. Si vas al gimnasio y haces cardio también pierdes mucha grasa. Me quitaron la grasa del estómago, la espalda y los michelines, y luego me la pusieron en el trasero. Comencé a entrenar una vez que me curé y mi trasero se cayó. Es por eso que volví siete meses después para conseguir otro”.

Y es que este proceso se lleva a cabo al quitar grasa de otras partes del cuerpo. En su caso se la extrajeron del abdomen, la espalda y la cadera, para después insertársela en la parte trasera de su cuerpo. Es por ello que, al hacer ejercicio y quemar grasa, el tamaño de sus nuevos glúteos disminuyó.