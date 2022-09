Una tiktoker habló sobre lo “aburrida” que puede ser la vida en Estados Unidos y generó una avalancha de adhesiones

La tiktoker Martha Chacón, oriunda de Yuma, Arizona, decidió hablar sin filtros de su experiencia con el célebre “sueño americano”, sobre todo según la visión del público latino.

Si bien trasladarse a vivir a otro país, en este caso Estados Unidos, siempre conlleva una cierta cuota de duelo y extrañeza, en general muchos latinos suelen tener idealizada la vida en territorio estadounidense, o al menos eso es lo que opina esta joven, que habló sobre lo “abrumadora” que puede ser esa experiencia.

Aunque los choques culturales son inevitables, sobre todo si se considera que se creció toda la vida en un país con otras costumbres y convenciones sociales, no por eso dejan de sorprender.

A través de un video en su cuenta @mfcmloks53, Martha contó cómo es que su vida se convirtió en algo monótono desde que empezó a residir en territorio estadounidense. ¿La razón? Desde su percepción, la gente siempre está demasiado centrada en su trabajo y en otras ocupaciones.

Esto es lo más aburrido de vivir en EE.UU., según una tiktoker

La creadora de contenido compartió su sentir con toda la comunidad virtual, ya que se manifestó harta de la situación y quiso aclarar que quizá esta experiencia no es como todos lo imaginan: “No hay formas de interactuar con otra gente, entonces la vida se torna muy aburrida”, empezó a decir para luego detallar que tenía esa opinión por las constantes rutinas y la falta de tiempo para el ocio.

Según consideró, entre el trabajo, la escuela y los deberes del hogar, las distintas personas prefieren mantenerse independientes y no interactuar con otros para no perder su tiempo. La socialización, para ella, está muy lejos en la lista de prioridades de la mayoría.

En ese sentido, se solidarizó con todos los latinos que también viven el sueño americano de una manera diferente: “Me imagino que mucha gente la está pasando como yo, aburrida y sola”, finalizó.

La reacción de los usuarios sobre la vida “aburrida” en EE.UU.

Si bien muchos extranjeros aseguran que haber emigrado a Estados Unidos ha sido la mejor decisión, para otros es todo lo contrario. Eso quedó en evidencia en la sección de comentarios del video de Martha, ya que la mayoría de los usuarios que reaccionaron le dieron la razón y además contaron sus propias experiencias.

Vivir en Estados Unidos no es como todos lo piensan, según una tiktoker

Una dejó en evidencia el clásico dicho de cuando una persona tiene todo, pero a la vez siente que no tiene nada: “Irme a vivir a Estados Unidos en mi adolescencia ha sido una de las peores experiencias de mi vida, aún teniendo ciertos privilegios o ventajas yo emocionalmente estaba supermal”, afirmó un usuario.

Pero no fue el único en compartir su mala experiencia y muchos incluso insinuaron que la mayoría no se atreve a revelar la verdad detrás de la idealización del “sueño americano”. “Me pasa totalmente, hace un año que estoy aquí, ya estoy por cumplir 19 años y todo ha sido muy difícil”, “Confirmo, y los descansos son para dormir y lavar”, “Confirmo, es muy sedentario”, “Confirmadísimo”, “Por fin alguien que me entiende”, fueron algunas de los comentarios.