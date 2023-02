Se lanzó al agua para recuperar su caña de pescar y se encontró con un tiburón blanco: “¡Tienes que nadar!”

escuchar

Mark y Ricky, dos famosos youtubers australianos, suelen compartir contenido divertido en sus redes sociales para entretener a sus seguidores. Sin embargo, en una de sus aventuras, todo se transformó en una escena de terror cuando se encontraron con un tiburón blanco. Aunque uno de ellos estuvo muy cerca del escualo, logró vivir para contar su experiencia. El hecho quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral y causó debate en TikTok.

La pareja fue de pesca para disfrutar de la tarde. Mark había preparado su caña y la lanzó, pero Ricky no tuvo la misma suerte. Accidentalmente, se le resbaló la suya hacia el agua. Para fortuna de ambos, tenían un traje de neoprene para nadar, así que su compañero se lanzó al agua para recuperar el objeto antes de que se hundiera.

El grupo de australianos fue de pesca al muelle, pero no se imaginaron que tendrían un encuentro con un tiburón The Royal Stampede/Facebook

La tarea de rescate no parecía compleja. El hombre, que llevaba una cámara GoPro en la cabeza, pudo nadar con facilidad hacia la caña de pescar. Sin embargo, desde arriba, Ricky y sus acompañantes se percataron de que algo no estaba bien. “¡Mark! Tienes que ir a las escaleras. Tienes que nadar”, le indicaron. Confundido, el también youtuber intentó mirar a su alrededor, pero no logró notar algo inusual. Cuando se sumergió, vio la verdadera amenaza: un tiburón blanco.

Aterrado, comenzó a nadar hacia las escaleras del muelle. Antes de llegar, descansó unos segundos en la base de madera. Allí, una vez más, se encontró con el escualo. En un último intento por salir, el joven nadó hasta las escaleras y logró subir.

El australiano mostró su encuentro con un tiburón blanco mientras estaba de pesca

El video original fue publicado en la cuenta de Facebook del canal The Royal Stampede en octubre de 2021, pero fue recién este mes que el usuario TaylorJensen lo publicó en TikTok, donde consiguió más de nueve millones de reproducciones y cientos de comentarios de quienes quedaron asombrados por esta experiencia. En contraste, otras personas los acusaron de haber realizado un montaje. Hasta el momento, los creadores de contenido no se han pronunciado al respecto.

Un encuentro con un tiburón creado con tecnología

No es la primera vez que un video de encuentros con tiburones en Australia se vuelve viral en redes sociales. Ese mismo año, el australiano Terry Tuffer aseguró en un video que se había encontrado con un tiburón blanco mientras nadaba en el Manly´s Jump Rock, en el puerto de Sídney.

Según informó Men´s Journal, tras el fenómeno mediático que generó Tuffer, especialistas del Instituto de Ciencias de la Conservación Marina analizaron las imágenes y confirmaron que se trataba de un montaje: “Muchos de ustedes nos enviaron este clip de YouTube y nos preguntaron si lo habíamos visto ¡Sí, lo vimos hace dos días y no lo publicamos porque es falso! Pero con el interés de reducir el flujo de nuestra bandeja de entrada… aquí está: un trabajo de edición tonto, pero inteligente”, dijeron los especialistas.

Según datos de la revista científica National Geographic, los tiburones blancos son mamíferos depredadores que miden 4,5 metros, en promedio, aunque se han registrado ejemplares de más de seis metros de longitud.

LA NACION