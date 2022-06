Se mudaba de Berlín a Punta del Este, pero un error en la aerolínea la desesperó: “Creo que me voy a morir”

Mudarte a otro país no es una tarea fácil, mucho menos si se trata de uno que está en otro continente. Nadina decidió cruzar las fronteras de Alemania y voló desde Berlín hasta Uruguay, en busca de una vida nueva y experiencias fuera de lo común. Llevaba consigo siete maletas en las que trasladaba todas sus pertenencias, objetos de valor sentimental, su medicamento psiquiátrico e incluso su herramienta de trabajo, pero nunca se imaginó que una aerolínea le haría pasar los días más estresantes de su nuevo comienzo al extraviarlas.

Tomó un avión de Berlín hacia Madrid, con la ilusión intacta; pero, al hacer una escala para viajar de la ciudad española hacia Punta del Este, Uruguay, no volvió a saber más sobre su equipaje. Narró su historia a través de sus redes sociales, pero detalló para LA NACION que no se trataba de artículos que pudiera reemplazar fácilmente, sino que sus maletas significaban su vida, porque además ella viaja constantemente.

La tragedia por la que pasó Nadina

“Quiero contarles que Iberia me perdió las siete valijas con las que me estaba mudando desde Berlín hasta Punta del Este. Tengo mi medicación ahí (antidepresivos, materiales carísimos de trabajo, mi mejor ropa y carteras y zapatos). Si no aparece, creo que me voy a morir”, dijo la mujer a través de su cuenta de Twitter, en la que ya acumula más de 20.000 seguidores.

Iberia no le dio una solución rápida

Al parecer, la aerolínea no le dio una rápida respuesta, dado que “tenía que seguir un procedimiento de reclamación”, así que se vio obligada a llegar sin nada a un país nuevo en donde, irónicamente, tampoco tenía pertenencias. Su mudanza se vio mermada y más aún su salud, ya que lejos de necesitar sus cosas (que sí le hacían mucha falta porque también estaba su herramienta de trabajo), lo que más requería eran sus medicamentos antidepresivos.

“La contestación es que tengo que esperar a que aparezcan y ellos me avisan. Esa es la solución. Todo lo que hay en esas valijas tienen años de dedicación, de pensar cada cosa que compro, en la que invierto para trabajar. Son mi vida”, agregó Nadina.

Fueron días de angustia e incertidumbre al no saber qué pasaría con sus cosas, por las cuales trabajó por años. “Se supone que vas a empezar una nueva vida, pero llegas y no tienes tus cosas (tu mundo, cuando llevas muchos años mudándote)... Mudarte es estresante y que encima te falte todo es también desestabilizante”, dijo la mujer para LA NACION.

La mujer perdió su vida en unas maletas

El final feliz

Después de aproximadamente siete días, Iberia se hizo cargo del extravío y citó a la joven para devolverle sus valijas. Ella acudió a recogerlas con el miedo de que estuvieran incompletas o que en el viaje se hubiese dañado algo, pero dentro de lo que cabe recuperar “su vida”, como ella lo expresó, fue un gran alivio y la hizo volver a sentar cabeza.

La aerolínea le devolvió sus maletas

Al final, tuvo sus siete maletas en las manos, aunque con algunos desperfectos: un candado roto, algunas de ellas abolladas, pero al parecer la mayoría de sus cosas estaba en perfectas condiciones. “Dentro de todo, el final es feliz, si así quieres llamarlo, más allá de la incertidumbre verlas hoy me devolvió un poco el equilibrio”.

Nadina es una viajera de corazón, recorre el mundo con su vida en sus maletas

La historia de Nadina narra la subjetividad con la que muchas veces se mira una mudanza, sin ponerse en los zapatos de aquellos para quienes unas maletas significan su vida entera y muchos años de trabajo. Dicen que viajar con la vida propia en una mano es de lo más arriesgado y valiente que se puede hacer.