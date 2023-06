Se mudaron con toda la familia de California a Texas y cuentan por qué les cambió la vida

escuchar

Una pareja que conforma una familia de ocho reveló cuál fue el principal cambio que vivió al mudarse de California a Texas: los precios. Con seis hijos, contaron que estaban “cansados” de tener que privarse de muchas cosas en la Costa Oeste. Tan solo alquilar su casa tenía un precio de US$4000 y la llegada del Covid complicó mucho más su dinámica. El cambio fue para ellos “su mejor decisión”.

Jennifer y Chuck Balek compartieron los detalles en un artículo en primera persona para Insider. Mientras intentaban hacer lo mejor que podían para su familia, las restricciones de su condado ante la pandemia se volvieron insostenibles. Por lo tanto, luego de una extensa búsqueda, fijaron su próximo destino hacia Rockwall, Texas, a donde llegaron en abril de 2021. Mientras que en California pagaban alquiler, en su nuevo hogar lograron conseguir una mansión por US$386 mil.

Jennifer y Chuck Balek decidieron mudarse para poder acceder a mejores oportunidades Insider/ Jennifer Balek

Ambos consideran que el elevado costo de vida en el Estado Dorado causó que no pudieran tener los suficientes ahorros para comprar una casa antes. Con ocho personas, habrían necesitado un depósito de más de US$100 mil por una propiedad con el espacio suficiente.

En balance, actualmente el ahorro que generan es probablemente de entre un 15% y un 20% a lo que estaban acostumbrados, con una reducción considerable en el precio de la gasolina. Cuando llegaron a Texas costaba US$2 menos que en California. Jennifer, que trabaja como ejecutiva de atención al cliente en una compañía de seguros, declaró para el Daily Mail que sus facturas mensuales tenían una diferencia de US$1500 o US$2000 menos.

Para los Balek también hay otros aspectos positivos en su nueva ciudad, como menos tráfico, mejores escuelas y residentes más amables. “La hospitalidad sureña está muy presente. Todo el mundo es muy respetuoso (...) Aquí el ritmo es más lento. Todos se detienen a hablar contigo. Vas al supermercado y entablas conversación con cualquiera”, agregó Jennifer.

Rockwall, Texas, el destino que la pareja eligió para llamar hogar Wikipedia

Fue precisamente esa amabilidad lo que los ayudó a conseguir el hogar que necesitaban para albergar a su gran familia. Al principio, hicieron una oferta por el precio total de la propiedad, pero los agentes les informaron que había otras tres. Entonces, Jennifer quiso brindar un pequeño mensaje para dejar en claro el destino que le darían a la casa si los elegían como los futuros propietarios, con una pequeña carta y una foto de su familia. “Funcionó. Aceptaron nuestra oferta aunque había otras que estaban por encima”, celebraron los Balek.

¿Qué era mejor en California que en Texas?

Aunque la pareja está feliz con todas las ventajas que les ofrece Rockwall, todavía hay algunas cosas de California que extrañan, como la variedad de comida, sobre todo la mexicana. Chuck, que trabaja en ventas para un fabricante de acabados para suelo de madera, explicó: “Algunos platos pueden ser deliciosos, pero cuando llevas 41 años comiendo comida mexicana en Los Ángeles ya no es lo mismo”. No obstante, los restaurantes no son algo que les haga cambiar de parecer.

Desde que los Balek se mudaron a Texas, han convencido a otros integrantes de su familia a unírseles. “Mi mejor amigo dice que tengo que ser portavoz de Texas porque todo lo que hago es vender a la gente que se mude aquí. Solo quiero que la gente entienda que ha sido la mejor decisión que podíamos haber tomado”, agregó Chuck.

En su conversación con Insider recordó cuando su jefe le preguntó si regresaría a California. Para él, la respuesta fue simple: “Podía ofrecerme una casa de mil metros cuadrados en la playa y unos ingresos de US$200 mil anuales y seguiría sin hacerlo”.

