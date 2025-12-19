"Se tardó demasiado": Seguidores de Trump aguardan con ansias difusión del expediente Epstein

Seguidores de Donald Trump reunidos este jueves en Estados Unidos en una convención de una influyente organización conservadora dijeron que esperaban con ansias la liberación de los documentos del financista caído en desgracia Jeffrey Epstein.

A medida que se acerca el plazo del viernes para que el Departamento de Justicia publique el conjunto de documentos relacionados con el caso Epstein, algunos estaban impacientes, mientras que otros deseaban con entusiasmo ver el nombre de Trump exonerado.

"Se tardó demasiado", dijo Mike Costarell, de 58 años, quien sostuvo que el hermetismo del caso probablemente se debía a que involucra a personas privilegiadas.

"Creo que es importante que quien sexualiza a los niños pague por sus actos. Y no me importa en cuál bando político están o cuán ricos son. Es lo que yo defiendo", agregó Costarell, quien conversó con AFP durante la convención nacional America Fest del movimiento conservador Turning Point USA, en el estado de Arizona.

Epstein, condenado en 2008 por prostitución y quien falleció bajo custodia en 2019 a la espera de un juicio por delitos sexuales contra menores, se convirtió en una piedra en el zapato para Trump.

El republicano, cuyos simpatizantes promovieron teorías conspirativas del caso, prometió en su campaña electoral que de regresar a la Casa Blanca abriría el expediente a la opinión pública.

Sin embargo, desde su llegada a la Presidencia en enero ha pedido pasar página, algo que su base se niega a hacer.

Un esfuerzo bipartidista en el Legislativo lo forzó en noviembre a promulgar una ley que obliga a su administración a difundir el expediente del caso, muy sensible a su base.

Para Gwyn Andrews, una estudiante de Georgia, que también acudió al America Fest 2025, la resistencia a divulgar los documentos del caso generó preocupación en la base conservadora.

La joven, de 22 años, opinó que el distanciamiento de Trump de su promesa de campaña alertó a los votantes que pedían la publicación de los archivos, sobre los cuales personas ligadas a la base de Trump tejieron teorías conspirativas y acusaron a los demócratas de encubrimiento.

"Saber que había cambiado de dirección, asustó a algunos republicanos que votaron por él. Pero nos alegra que está de vuelta en el camino correcto, y espero que esto traiga mucha transparencia", dijo.

"No debía haber tardado tanto, pero felicitaciones al gobierno de Trump por finalmente liberarlo", comentó Andrews.

- "Nos exigimos un estándar" -

Ya el contenido de los documentos no parece preocupar a los conservadores que se congregaron en Arizona para la convención del movimiento creado por Charlie Kirk, el joven activista de derecha que fue asesinado en septiembre mientras realizaba un debate en una universidad.

"No creo que sacudirá la tierra o que será algo impactante, pero sí creo que hay gente en esa lista que muchos no imaginan", comentó Jacob Ellison, de 24 años.

El joven de Texas sostuvo que aunque los republicanos "nos exigimos un estándar", no le sorprendería ver a falsos conservadores junto a demócratas salpicados por el caso.

Pero Trump, quien fue próximo a Epstein pero ha negado cualquier tipo de comportamiento ilícito, debe salir limpio, opinó Ellison, así como otros presentes en el evento.

"Dicen que él es cercano a alguna gente, pero quiero creer que él es un hombre de familia", comentó el joven.

"Él tiene ciertos valores y apuesto por eso. Dudo que aparezca ahí".

La muerte de Epstein, hallado ahorcado en su celda en Nueva York el 10 de agosto de 2019, alimentó las innumerables teorías conspirativas según las cuales habría sido asesinado para acallar un escándalo que salpicaba a figuras de alto perfil.

Este jueves, el Congreso, que ha venido difundiendo materiales con cuentagotas, publicó 68 imágenes que muestran a Epstein con figuras como el exasesor de Trump, Steve Bannon, el lingüista Noam Chomsky y el cineasta Woody Allen, sin contexto específico.

Otras imágenes muestran pasaportes y documentos de identidad de mujeres con los nombres y las fotos censuradas, así como partes del cuerpo de mujeres con citas de la novela "Lolita", de Vladimir Nabokov, sobre la obsesión de un hombre con una menor de edad.

Las fotos no implican ninguna conducta delictiva.