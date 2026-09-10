Seahawks: Sam Darnold, con lesión muscular, en duda para el próximo juego de Seattle

Seattle (AP) — El quarterback de los Seahawks de Seattle, Sam Darnold, parece tener una lesión en la cadera relacionada con un músculo, y su situación para el partido de la próxima semana en Arizona aún no está determinada, manifestó el jueves el entrenador Mike Macdonald.

Darnold se lesionó en la primera serie de Seattle del partido inaugural de la temporada del miércoles por la noche contra los Patriots de Nueva Inglaterra. Darnold fue capturado por Dre’Mont Jones, de New England, y poco después salió cojeando del campo. No regresó.

El suplente Drew Lock lo reemplazó y completó 16 de 22 pases para 187 yardas y un touchdown, mientras los Seahawks remontaron para una victoria de 13-10.

Tras el partido, Macdonald señaló que la cadera de Darnold no estaba fracturada, pero indicó que se sometería a pruebas adicionales.

El entrenador actualizó el estado de la lesión de Darnold en un programa de radio local de Seattle el jueves. Sin embargo, no reveló si estaría listo para el partido de Seattle en Arizona el 20 de septiembre.

“La cadera está intacta y está bien. Es más bien algo muscular. Así que eso es bueno. ¿Cuánto tiempo será? Todavía no lo sabemos”, señaló Macdonald.

Darnold, de 29 años, no se perdió ningún partido la temporada pasada, cuando condujo a los Seahawks a un título de Super Bowl. Lanzó para 4048 yardas, con 25 touchdowns y 14 intercepciones en la temporada regular, mientras Seattle ganó 14 partidos, un récord de la franquicia.

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