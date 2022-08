Sebastián Yatra reveló un detalle desconocido de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los Oscar: “Fui el último”

Sebastián Yatra se presenta el viernes y el sábado en el Movistar Arena en Buenos Aires y, mientras todos los detalles del show se preparan, tuvo una cita en el programa Nadie Dice Nada que se transmite por Luzu TV, en el que relató cómo se sintió mientras estaba frente a las personalidades más destacadas de Hollywood en la última gala de los premios Oscar y un detalle desconocido del momento previo a la polémica bofetada de Will Smith a Chris Rock.

En la gala de los Oscar de este año, celebrada el 28 de marzo en Los Ángeles, si hubo un momento que destacó en la noche fue la faltal cachetada que el actor de Hombres de negro le dio al cómico por hacer un chiste sobre la alopecia de su esposa, la también actriz Jada Pinkett. Aunque al principio parecía parte del guion y todos se preguntaron si era actuado, las expresiones de incredulidad de la audiencia pronto revelaron que fue un impulso. Esa bofetada pasó a la historia y fue tendencia en el mundo entero.

Sebastián Yatra revela qué pasó en los Oscar

Aunque ya pasaron meses de ese momento, los detalles no dejan de salir a la luz y ahora fue el artista colombiano Sebastián Yatra quien reveló algo inédito. Antes de su presentación en la gala de los Oscar, en la que cantó “Dos Oruguitas”, el tema de Lin-Manuel Miranda para la película Encanto, fue la última persona que abrazó a Will Smith previo al golpe viral.

El intérprete de “Tacones Rojos” le reveló a Nico Occhiato, Nati Jota, Flor Jazmín y Nacho Elizalde todos los detalles escondidos de su show, desde quienes estaban frente a él hasta cómo se sintió. “Tenía a Will Smith y a Denzel Washington. Yo fui el último abrazo de Will Smith, después de que le di el abrazo, el man se fue (...)”, dijo entre risas. Los conductores incluso bromearon y se mofaron con que Yatra le había dicho en ese momento al emblemático artista que golpeara al presentador.

Sebastián Yatra reveló un detalle desconocido de la bofetada de Will Smith a Chris Rock

Para el intérprete colombiano, cantar en los Oscar fue un momento histórico en su carrera. Los conductores del programa de radio le recordaron que también fue el primero que lo hizo en español en ese escenario: “Sigo sin creerlo”, les contestó y agregó: “Estaban Nicole Kidman, Almodóvar, Zendaya, Beyonce al lado mío”.

La canción “Dos Oruguitas” estaba nominada a mejor tema original y el filme de Disney, Encanto, se llevó el premio a la mejor película de animación. “Representa a Colombia y eso era muy espectacular para mí. Me sentía representando a los 600 millones de humanos que hablamos español (...). “Fue una adrenalina extrema, nunca la había sentido así en la vida (...) Estoy entrando a cantar en los Oscar con el mundo viéndome, que la mayoría no tiene idea de quien soy, y estoy representando a todos los latinos y digo, ‘parce, si lo hago bien llego arriba de la montaña, pero si no me quedo sin cuerda’”, añadió.

Esa velada significó un cúmulo de emociones que hizo que, tras su actuación, el cantante se pusiera a llorar. Ahora hará vibrar a los argentinos con sus próximos shows.

¿Qué pasó tras la bofetada de Will Smith a Chris Rock?

El pedido de disculpas públicas de Will Smith

Las consecuencias llegaron para Smith, quien en un video reciente se disculpó nuevamente: “Chris, te pido perdón. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando quieras hablar”. No obstante, el cómico no quiere tener nada con él. Rock se presentaba en el teatro Fox con uno de sus monólogos cuando le mandó indirectas al arrepentido actor: “Todo el mundo está intentando ser una víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas”.

También invocó la figura de Marion Suge Knight, jefe del sello discográfico Death Row Records, productor de algunas de las estrellas del hip hop como Snoop Dogg, que estuvo en prisión condenado por violación y en los 2000 por un incidente de violencia. Rock se refirió a Will como Suge Smith. “Incluso cuando Suge Smith me pegó una bofetada fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos”, lanzó en un claro signo de que no aceptaba las disculpas.