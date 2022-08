Vinculan a Piqué con una nueva novia tras su separación de Shakira: “Los ayudan a mantener el romance en secreto”

Desde hace poco más de dos meses, Piqué y Shakira son tema de conversación tanto en medios deportivos como de espectáculos debido a su sorpresiva separación luego de 12 años juntos. El futbolista ha sido señalado por la opinión pública de fallar a la lealtad en su relación, incluso ha sido atacado en sus redes sociales por ese motivo, y ahora hasta han aparecido detalles sobre quien sería su nueva pareja, de acuerdo con medios británicos.

Según información de The Sun y Daily Mail, Piqué estaría en una relación con la española Clara Chia Marti, de 23 años, una estudiante de Relaciones Públicas a quien habría conocido cuando ella era mesera en un bar de Barcelona. Además, la habría contratado para trabajar en su empresa Kosmos, productora creada en 2017 con el objetivo de “reinventar los negocios de medios y deportes”, en donde continúa trabajando.

Kosmos es la empresa productora que Piqué fundó en 2017 con apoyo de Hiroshi Mikitani, con el objetivo de "reinventar los negocios de medios y deportes" @3gerardpique - @3gerardpique

The Sun asegura que son allegados a ambos quienes confirman que el vínculo no es nuevo. “Gerard y Clara se han estado viendo durante meses”, les habría confiado una fuente. “La gente lo ha estado ayudando a mantener el romance en secreto y ha borrado las cuentas de las redes sociales de Clara para que la gente no pueda encontrar fotos de ella. Eso por sí solo hace que sus compañeros piensen que en realidad habla en serio acerca de estar con ella”, agregó. Por otra parte, fuentes citadas por el mismo medio dicen que en el ámbito laboral tienen poca relación, con el objetivo de no despertar especulaciones, y ella es una de las últimas incorporaciones de la empresa.

Piqué no es un usuario muy activo en su cuenta de Instagram, la última fotografía que publicó es del 3 de junio, poco antes de que, junto a Shakira, compartieran un comunicado informando el fin de su relación. Sin embargo, en esa última fotografía que de hecho es un promocional de la nueva camiseta del Barcelona, ha recibido toda clase de reproches ante los rumores de una relación alterna a su compromiso con la cantante. Hay quienes le recuerdan el último éxito de la artista que incluye la frase “te felicito, qué bien actúas”, y le han atribuido la dedicatoria de la canción.

Shakira y Piqué mantienen una disputa legal por la custodia de sus hijos, Milan, de 9 años, y Sasha, de 7 @3gerardpique - @3gerardpique

Mientras las especulaciones crecen, Shakira y Piqué se encuentran en disputa por la custodia de sus hijos. Milan y Sasha pasarán lo que resta del mes de agosto con él en Barcelona, se trata de un acuerdo temporal para mantener la paz, pero la colombiana mantiene sus intenciones de establecerse en Miami para continuar con su carrera artística. El jugador estaría a favor de que mantuvieran su residencia en España, también para no perder vínculos familiares y la rutina que ya tenían respecto a su desarrollo escolar.

En últimos días, han circulado imágenes que muestran a Piqué pasando a buscar a sus hijos por la que un día fue su casa en Barcelona, la dinámica revela una relación tensa entre ambas partes porque él ya no entra y se limita a esperar a sus pequeños en su vehículo.