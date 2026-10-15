Secretaria de prensa de Trump insiste en presentarse como abogada pese dudas sobre su licencia

La nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, quien está bajo escrutinio por sus credenciales legales, pareció reconocer este jueves que no aprobó el examen del Colegio de Abogados, pero argumentó que tenía razón en presentarse como abogada.

Zacharia se ha descrito a sí misma como abogada durante apariciones en televisión y en redes sociales, y como consejera general de una organización sin ánimo de lucro con sede en California.

Pero no hay evidencia que sugiera que la secretaria de prensa de 41 años haya aprobado el examen del Colegio de Abogados luego de obtener un diploma de la facultad de derecho de la Universidad de Pepperdine.

Obtener un título en derecho no califica automáticamente a alguien para ejercer como abogado en Estados Unidos.

Cuando el medio conservador Real America's Voice le preguntó a Zacharia sobre el tema, dijo que se había registrado para presentar el examen, pero estaba "distraída y abrumada" por los planes para mudarse a China con su marido.

"Simplemente dijimos: 'Aprovechemos este tiempo, yo presento el examen de abogacía a ver qué pasa'. Los resultados son en cierta medida irrelevantes, porque sabía que no necesitaría el título en China, y nos fuimos poco después", afirmó.

En Pekín, Zacharia trabajó como abogada en un importante bufete chino.

Explicó que no volvió a presentar el examen de abogacía al regresar a Estados Unidos debido al nacimiento de su primer hijo.

Zacharia dijo que "muchas personas en el campo" le habían asegurado que podía presentarse como "abogada" ("graduada en leyes") pero no como "abogada con licencia" y que podía "ofrecer análisis jurídico, no asesoría legal", dada su licenciatura en Derecho y la experiencia en derecho empresarial que había adquirido en China.

La organización de izquierda Campaign for Accountability, dedicada a la ética en la política, pidió el miércoles que el Colegio de Abogados de California iniciara una investigación.

"En California, llamarse a sí mismo abogado sin licencia no es una exageración publicitaria; es un delito", afirmó la organización en un comunicado.

Zacharia ofreció el martes su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, una comparecencia inusualmente breve en la que respondió preguntas de tres periodistas.

Sucedió a Karoline Leavitt, quien renunció en agosto tras convertirse en una de las defensoras públicas más prominentes del segundo gobierno de Trump.