Secretario de Defensa de EEUU quería el mundo en su oficina, pero su equipo lo quebró

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, quería tener en su despacho un globo terráqueo que perteneció al expresidente Dwight Eisenhower, pero su equipo lo rompió durante una mudanza apresurada, reportó el jueves The Washington Post.

El globo terráqueo que Eisenhower habría utilizado durante la Segunda Guerra Mundial forma parte de la decoración del ministerio de Defensa desde hace años.

En febrero, el despacho del secretario envió a su propio equipo para mover esa esfera maciza de 70 centímetros de diámetro, lo que resultó en la pérdida de una parte del globo cerca de la Antártida.

Según el diario, los objetos históricos suelen ser trasladados en las instalaciones del Pentágono por curadores especializados. Sin embargo, en esta ocasión la oficina de Hegseth envió a su propio equipo.

Un funcionario del Pentágono declaró a la AFP en un comunicado que había ocurrido "un accidente".

No obstante, el comunicado se refirió a la pieza como "una réplica del globo de Eisenhower" y al reportaje del Post como "una no noticia sin importancia".

Las fotografías publicadas por el diario muestran un agujero en la zona de la Antártida. En la imagen, una placa adjunta lo identifica como uno de los dos históricos "globos terráqueos de Eisenhower", casi idénticos, que posee el Pentágono.

Eisenhower fue general de cinco estrellas y elegido presidente en 1952. Asumió la presidencia de Estados Unidos cuando arreciaba la Guerra Fría. Con frecuencia era fotografiado junto a globos terráqueos ornamentados.

Dirigió el esfuerzo bélico de Estados Unidos contra la Alemania nazi, comandando los desembarcos del Día D que iniciaron la fase del conflicto que condujo a la derrota de Adolfo Hitler.