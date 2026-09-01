Secretario de Energía de EE.UU. viaja a Venezuela para alistar histórico petrolero

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajará a Venezuela para cerrar un importante acuerdo mediante el cual Washington asumirá el control de parte de las reservas de petróleo del país.

"El secretario Wright encabezará un grupo para las reuniones de mañana" miércoles, dijo un funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que el viaje coincidirá con el anuncio por separado de Chevron de sus planes para ampliar operaciones en Venezuela.

Inmerso en un pulso militar con Irán que ha provocado un alza del precio de la gasolina, el presidente Donald Trump sorprendió el pasado viernes a los mercados y a observadores políticos al anunciar un acuerdo para explotar yacimientos en Venezuela equivalentes a unas reservas de 65.000 millones de barriles de crudo.

La presidenta interina del país sudamericano, Delcy Rodríguez, confirmó luego ese acuerdo, aunque enfatizó que Caracas mantendrá la soberanía de los recursos de hidrocarburos, como estipula la Constitución.

"Chevron anunciará una ampliación de sus actuales operaciones en Venezuela", añadió la fuente bajo anonimato, en alusión a esas negociaciones que se están acelerando entre Washington y Caracas.