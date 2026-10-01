Secretario de Estado de EE.UU. saluda "liderazgo" de Bolivia tras detención del fiscal general

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, saludó este jueves el "liderazgo" de Bolivia en América Latina tras la detención del fiscal general, Roger Mariaca, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

"Las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero", declaró Rubio, que la semana pasada canceló el visado a Mariaca y a decenas de altos cargos y jueces de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

"La Administración Trump respalda firmemente al presidente Rodrigo Paz y al gobierno democráticamente electo de Bolivia al adoptar acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", indicó Rubio en la red X.

Mariaca fue arrestado por policías la noche del miércoles en la ciudad de Santa Cruz (este). También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción, otro funcionario boliviano sancionado por Washington.

Las autoridades bolivianas le atribuyen a Mariaca los delitos de organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.

La retirada de visas para poder entrar o transitar por Estados Unidos forma parte de la creciente colaboración entre la quincena de países que integran el Escudo de las Américas, la coalición de seguridad y lucha contra el crimen organizado que creó el presidente Donald Trump en marzo pasado en una cumbre en Florida.

Además de las medidas diplomáticas y las sanciones, Washington ha tomado un decidido protagonismo militar en la región, aprovechando el giro a la derecha en países clave como Bolivia, Argentina, Colombia o Ecuador.

El Pentágono mantiene una campaña sin precedentes de ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, y sus fuerzas participan en operativos en la selva en Ecuador, además de la colaboración de larga fecha con Colombia.

Los líderes del Escudo de las Américas prometieron en una cumbre al margen de la Asamblea General de la ONU tomar "medidas colectivas" contra 24 grupos del crimen organizado, que Washington califica oficialmente de "narcoterroristas".