Secretario de la Institución Smithsonian en Washington prepara su salida tras presiones de la Casa Blanca

El jefe de la Institución Smithsonian anunció el martes que abandonará este año su cargo tras presiones de la Casa Blanca, que publicó un duro informe sobre la gestión de esta extensa red de museos, una de las más importantes del mundo.

Lonnie G. Bunch III es la primera persona negra y el primer historiador en desempeñar el cargo, y aseguró en un mensaje público que albergaba "sentimientos muy encontrados y una profunda gratitud" al anunciar su partida antes de finales de 2026, tras siete años en el cargo.

Como parte de su cruzada conservadora, el presidente Donald Trump encargó una investigación sobre las exposiciones y la museografía del Smithsonian, que gestiona entidades tan importantes como el Museo de Historia de Estados Unidos (MNH) o el Museo Nacional de Historia Africanoamericana, que ayudó a fundar el propio Lonnie G. Bunch III.

En el año que Estados Unidos celebra su 250.º aniversario, el informe critica que el MNH no albergue ninguna sala de la época de la fundación del país, ni a sus principales protagonistas, como George Washington o Thomas Jefferson.

El informe, publicado en julio y con 162 páginas, también desgrana los debates en el equipo de gestión del museo sobre la supuesta supremacía "de la palabra escrita" y de la "cultura blanca", así como exposiciones en las que se abordaba con testimonios gráficos temas como la transexualidad o el sadomasoquismo.

Trump ordenó en julio instalar carteles en las proximidades del museo para advertir a los visitantes sobre la supuesta "captura ideológica" por parte de la izquierda.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que preside las reuniones del consejo directivo del Smithsonian, alabó el "servicio distinguido" del secretario saliente y añadió: "El secretario Bunch ha perseguido la excelencia en el relato de la historia de nuestra nación".

En mayo de 2025, Trump anunció que había despedido a la directora de la Galería Nacional de Retratos del Smithsonian, Kim Sajet, calificándola de "una persona tremendamente partidista".

Paralelamente a esta batalla cultural, Trump también mantiene un pulso judicial para mantener su nombre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Esa medida, sin precedente para un presidente aún vivo y en ejercicio, fue aprobada por el consejo de administración de la entidad, pero un tribunal ordenó retirar su nombre.

Aunque las letras han sido desmontadas de la fachada, los miembros del consejo designados por el presidente se resistieron y votaron en agosto añadir las palabras "Restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump" bajo el nombre de Kennedy.

La administración también ha advertido en un escrito judicial que el célebre recinto artístico podría tener que ser demolido si los tribunales bloquean los planes del presidente para reformar el monumento.