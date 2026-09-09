Secretario de Transporte estadounidense critica a Ford por sus vínculos con China

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, arremetió el martes contra Ford por utilizar tecnologías chinas, lo que el fabricante de automóviles calificó como un "intento desacertado de acaparar titulares".

En una carta dirigida al presidente de la empresa, Jim Farley, y publicada en la página web del departamento, Duffy consideró que las "recientes decisiones estratégicas de la empresa ofrecen un panorama inquietante para una marca estadounidense emblemática que vincula activamente su futuro a empresas chinas respaldadas por el Estado".

El departamento está "alarmado" por el uso que hace Ford de las tecnologías del fabricante chino de baterías CATL en su planta de Marshall, en Míchigan, agregó Duffy.

Señaló que recurrir a esta tecnología china va "en contra del espíritu de las políticas estadounidenses en materia de seguridad nacional y económica y de independencia de las cadenas de suministro".

También criticó otras colaboraciones de Ford con compañías chinas, como su empresa conjunta con Geely en España, así como la decisión del fabricante de "posponer" hasta 2030 el retorno a Estados Unidos de la producción de modelos Lincoln que actualmente se fabrican en el gigante asiático.

Ford, que se presenta como el principal fabricante de automóviles de Estados Unidos en cuanto al montaje de vehículos, respondió que estas críticas contienen "errores de hecho" y presentan de forma equivocada sus actividades.

"Si el secretario Duffy se hubiera puesto en contacto con nosotros antes de enviar su carta a la prensa, habríamos estado encantados de proporcionarle más detalles sobre el compromiso de Ford con Estados Unidos", declaró la empresa en un comunicado.

El uso de la tecnología de CATL se inscribe en el marco de un "acuerdo limitado de licencia tecnológica y de servicios", y no implica "una empresa conjunta ni una planta de producción en manos de intereses extranjeros", precisó la empresa.

"Ford es propietaria de la planta, controla las operaciones y emplea a los trabajadores".

Ford también subrayó los recientes elogios de la administración Trump respecto a decisiones sobre su cadena de suministro.

La Casa Blanca había destacado, en un comunicado publicado a finales de agosto, la inversión de 3.000 millones de US$ en la planta de Marshall, para crear 1.700 puestos de trabajo.