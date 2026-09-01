Secretario del Ejército de EE.UU. presenta su renuncia (Casa Blanca)

El secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, presentó su renuncia, confirmó la Casa Blanca el lunes, después de informes sobre tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Consultada por la AFP sobre un informe del Wall Street Journal sobre la renuncia de Driscoll, la subsecretaria principal de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly, no lo negó.

"Driscoll ha sido altamente efectivo para avanzar en la agenda del presidente Trump para hacer a Estados Unidos fuerte otra vez en el Departamento del Ejército", dijo.

"El Ejército de los Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe y al secretario de Guerra", agregó.

Driscoll participó especialmente en las negociaciones relativas a la guerra en Ucrania.

De concretarse, su renuncia supondría la salida más reciente de un alto mando militar bajo la administración de Donald Trump y podría dejar al ejército estadounidense sin liderazgo civil ni militar permanente, con la guerra en Irán entrando en su séptimo mes.

Hegseth destituyó al jefe del Estado Mayor, el general Randy George, en abril y aún no ha propuesto un sucesor permanente.