Secretario del Tesoro de EE.UU. anuncia que se reunirá con su homólogo chino este fin de semana

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, informó este martes que se reuniría con su homólogo chino, He Lifeng, este fin de semana, a pocos días de un encuentro entre los presidentes de ambos países en Washington, para tratar temas como las sanciones a Irán.

Interrogado por legisladores sobre las medidas tomadas para impedir que Teherán eluda las sanciones impuestas por Washington en medio del conflicto de Oriente Medio, Bessent respondió que las advertencias de la Casa Blanca han sido escuchadas por Pekín.

"Hemos sancionado a tres bancos. Con China hemos mantenido unas conversaciones privadas muy positivas, y espero que estas continúen este fin de semana cuando me reúna con mi homólogo chino, el viceprimer ministro He Lifeng", declaró Bessent ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

"Estoy seguro de que continuarán durante la visita de Estado del presidente Xi", añadió.

Está previsto que el presidente chino, Xi Jinping, visite Washington el 24 de septiembre para reunirse con Donald Trump.

Una fuente cercana a las conversaciones previstas para este fin de semana había asegurado a la AFP que es probable que se lleven a cabo conversaciones sobre inteligencia artificial.

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a las preguntas sobre este asunto.

Bessent había anunciado anteriormente un "Día D económico" para Irán, comprometiéndose a asfixiar económicamente a Teherán.

China es uno de los principales socios económicos de Irán, al que compra gran parte de su producción de petróleo, y también es un importante apoyo diplomático.