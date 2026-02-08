Secretario del Tesoro de EEUU celebra "gran victoria" de primera ministra de Japón en legislativas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, celebró una "gran victoria" para la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien se perfilaba para un sólido triunfo en las elecciones legislativas anticipadas del país el domingo

La coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi puede obtener en solitario cerca de 300 de los 465 escaños en juego y recuperar la mayoría absoluta sin su aliado en la coalición de gobierno, el Partido de la Innovación

"La primera ministra convocó elecciones anticipadas... y vaya, hoy ha logrado una gran victoria", dijo Bessent en entrevista con Fox News. Takaichi tiene una "gran relación" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Y cuando Japón es fuerte, Estados Unidos es fuerte en Asia", añadió Bessent