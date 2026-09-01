Secretario del Tesoro de EE.UU. dice que presencia de Rusia en G20 no impactó en conversaciones

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo el martes que la presencia de su homólogo ruso en las reuniones del G20 esta semana no tuvo ningún efecto en la cumbre, pese a la frustración de los aliados europeos de Ucrania.

"Quisiera señalar que 19 de los 20 países estuvieron de acuerdo, así que… no ha habido ningún impacto", declaró Bessent en una conferencia de prensa, en referencia a un comunicado de la presidencia que recibió una aprobación casi unánime.

"Sé que algunos europeos se quedaron con un sabor amargo, pero creo que es muy importante entablar diálogo", añadió al término de dos días de reuniones en Asheville, Carolina del Norte.