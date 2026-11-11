Secretario del Tesoro de EEUU se instala en base por amenaza iraní (prensa)

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dejó su casa en la zona de Washington para instalarse en una base militar, tras una amenaza de Irán en su contra, informó el martes el diario New York Times.

Bessent ha liderado los esfuerzos de su país por asfixiar la economía iraní desde el inicio de la guerra de Oriente Medio, mediante una serie de sanciones contra la república islámica y sus socios comerciales.

El jefe de inteligencia estadounidense, Jay Clayton, advirtió en octubre que Teherán ha "aumentado sustancialmente" sus esfuerzos por atacar a estadounidenses en Oriente Medio y más allá.

Tales esfuerzos incluyen ataques contra funcionarios estadounidenses actuales y anteriores, como Bessent, según el New York Times, que cita a tres fuentes informadas del tema.

Los planes iraníes contra funcionarios estadounidenses alcanzaron "una etapa más avanzada", según las fuentes no identificadas, pero no precisaron la gravedad de las amenazas contra Bessent.

La AFP solicitó un comentario al respecto del Departamento del Tesoro, que inicialmente no respondió.

Washington ordenó en octubre que personal no esencial y familiares abandonen la embajada en Arabia Saudita tras el incremento en los ataques de los hutíes proiraníes contra el reino petrolero.

En tanto, se intensifican los esfuerzos por terminar la guerra.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó el jueves que la presión económica de Estados Unidos contra Irán hace que nuevos ataques sean innecesarios.