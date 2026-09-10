Secretario general de la OEA pide "tomar medidas colectivamente" contra Nicaragua

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, alentó este jueves a los países miembros a "tomar medidas colectivamente" contra Nicaragua, tras la decisión del gobierno de prohibir la participación electoral de la oposición.

Controlada por los sandinistas, la Asamblea Nacional nicaragüense prohibió la semana pasada la participación de "traidores a la patria" en los comicios, lo que en la práctica dará paso a un sistema de partido único.

"Lo que está sucediendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable", declaró a periodistas Ramdin en la sede de la OEA, que se prepara para acoger una reunión extraordinaria de cancilleres de la región sobre el país centroamericano.

Nicaragua está liderada por una pareja presidencial: Daniel Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, 5 años más joven.

Ambos gobiernan con mano de hierro, en especial tras las protestas de 2018 que dejaron al menos 300 muertos según la ONU.

La OEA convocó una "reunión de consulta de cancilleres", un mecanismo inusual, ante la gravedad de la situación.

Esa reunión podría celebrarse tras la Asamblea General de la ONU, a finales de mes, explicó Ramdin en la entrevista con agencias de prensa.

Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023.

La OEA como tal no tiene poder para imponer sanciones, sino que deben ser puestas en vigor por cada país individualmente.

Ramdin abogó por "acordar colectivamente un conjunto de medidas para ejercer más presión sobre el gobierno de Nicaragua, de modo que podamos iniciar un proceso de diálogo. No sé aún en qué forma, ni quién lo encabezaría: podría ser un grupo de Estados miembros", sugirió.

"Espero que podamos celebrar esta reunión lo antes posible, ojalá poco después de la Asamblea General de las Naciones Unidas", añadió.

"Hay conversaciones en curso entre Estados Unidos y los Estados miembros, así que confío en que pronto se concretará una fecha aceptable para todos. Queremos contar con un número óptimo de ministros de asuntos exteriores aquí", explicó.

Washington ha ido adoptando este año una amplia batería de sanciones económicas contra la pareja presidencial nicaragüense, el gobierno y entidades clave en el país centroamericano, para incrementar la presión.

Un día después de la decisión nicaragüense sobre las elecciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, exhortó a la comunidad internacional a "poner fin de inmediato a las operaciones habituales con esta brutal dictadura".

"A los que nos amenazan constantemente, aquí está un pueblo y un ejército que ni se vende ni se rinde jamás", replicó Daniel Ortega ante las amenazas del jefe de la diplomacia estadounidense.