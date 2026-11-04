Sector privado de EEUU creó en octubre más empleo del esperado

El ritmo de contrataciones en el sector privado estadounidense cayó en octubre, aunque menos de lo esperado por el mercado, informó este miércoles la empresa ADP, mientras que el crecimiento de los salarios registró un fuerte aumento.

Durante el décimo mes del año se generaron 86.000 puestos de trabajo, 4.000 menos de los creados en septiembre.

"Las empresas de todos los tamaños contrataron el mes pasado, y nuestros datos sugieren que quienes cambiaron de trabajo se vieron atraídos por una combinación de bonificaciones, horas extras y más horas de trabajo, además de un salario base más alto", afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP.

Los empleos del sector servicios lideraron el crecimiento. Solo en la categoría de comercio, transporte y servicios públicos se registraron 39.000 puestos de trabajo nuevos.

Los servicios de educación y salud, así como el sector hotelero, también mostraron un crecimiento sólido.

ADP informó de que el salario base de los trabajadores del sector privado aumentó un 3,2% y que el salario bruto subió un 4,7% en términos interanuales.

La cifra del salario base seguía por debajo de la inflación estadounidense, aunque el salario bruto la superaba.

Estas cifras son observadas de cerca antes de la publicación oficial de los datos de empleo prevista para el viernes.

Aunque ambos informes pueden traer diferencias, los datos de ADP sugieren que el mercado laboral se mantiene estable, lo que permitiría a la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) centrarse en la lucha contra la inflación.

En septiembre, la institución subió los tipos de interés por primera vez en tres años para contener el aumento de precios. El mes pasado decidió mantener la tasa de referencia sin cambios, y los responsables de la política monetaria afirmaron que esperaban contar con más datos antes de decidir los próximos pasos.