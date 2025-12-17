Senado de EE. UU. aprueba proyecto de defensa que pide a Hegseth publicar videos de ataques a botes

WASHINGTON (AP) — El Senado dio el miércoles aprobación final a un proyecto que autorizará US$901.000 millones en programas de defensa mientras presiona al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que proporcione a los legisladores videos de ataques a presuntas embarcaciones de drogas en aguas internacionales cerca de Venezuela.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional anual, que aumenta el salario de las tropas en un 3,8%, obtuvo respaldo bipartidista a medida que avanzaba por el Congreso, y la Casa Blanca ha indicado que está en línea con las prioridades de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Sin embargo, la legislación, que supera las 3.000 páginas, reveló algunos puntos de fricción entre el Congreso y el Pentágono mientras la administración Trump reorienta su enfoque militar, alejándolo de Europa y aproximándolo a América Central y del Sur.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.