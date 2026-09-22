Senado de México propondrá ley para restituir el ascenso y descenso

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La discusión sobre la falta de ascenso y descenso en el fútbol mexicano alcanzó el lunes la tribuna del Senado de México donde se anunció que el martes se propondrá una reforma de ley que lo restituya

El senador del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, hizo la propuesta que fue respaldada por representantes de otros líderes partidarios, entre ellos el de Ignacio Mier, del oficialista Morena.

Castañeda dijo que la propuesta es importante para “incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales” y que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana.

“Cuando cerraron la posibilidad del ascenso no sólo cambiaron una regla deportiva sino que le restringieron el camino a jugadores, equipos y proyectos deportivos para crecer en un país que requiere abrir las oportunidades”, dijo Castañeda.

El senador dijo que invitaron al presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, y al comisionado del fútbol mexicano, Mikel Arriola, pero declinaron.

The Associated Press buscó a la Federación Mexicana para un comentario, pero no respondieron de inmediato a la petición.

Promesas rotas

Los dirigentes del fútbol mexicano eliminaron el ascenso y descenso en abril de 2020 alegando que los clubes de segunda división pasaban por problemas económicos que se hicieron más grandes por la pandemia de coronavirus.

En el plan original la suspensión era por seis años y se debió reinstalar el año pasado para que al final de la temporada pasada, en mayo de este año, un equipo lograra ascender y uno perdiera la categoría.

Pero no fue así y desde el año pasado un puñado de clubes de segunda división comenzaron a protestar para que se cumpliera lo acordado. En ese momento, la Federación dijo que no podían reinstaurarlo porque aun no existían las condiciones económicas para hacerlo.

“Lo de la pandemia fue una farsa, siempre supieron que iban a cerrar para siempre el ascenso y descenso”, dijo Alberto Castellanos, presidente de la U. de G. uno de los equipos que han protestado.

Muchos obstáculos

Los dueños impusieron reglas muy exigentes a los clubes de segunda división y tenían que certificarlos antes de permitirles aspirar en jugar en primera división. Entre las reglas hay una que habla sobre una capacidad de estadio para 30.000 personas, algo que no todos los equipos de primera cumplen.

Ante la rebeldía de algunos dueños de segunda división, este año, el reglamento del fútbol mexicano eliminó por completo la figura de ascenso y descenso. Ni la Federación ni la Liga MX explicaron el razonamiento.

La falta de ascenso afectó a nuevos inversionistas en el fútbol mexicano como los del Cancún FC, que fue adquirido en 2022 por un grupo de inversión encabezado por figuras como Jeff Luhnow, ex gerente general de los Astros de Houston, bajo la promesa de que regresaría el ascenso.

“Cuando compramos el equipo nosotros vimos un gran potencial que muchas veces ni los mexicanos ven, pero con el sistema actual fomenta la mediocridad es algo muy triste”, dijo Giovani Solazzi presidente del equipo.

El otro lado de la moneda

El dueño del América, uno de los clubes más poderosos en México y quizá el más influyente en la toma de decisiones dijo en agosto que está a favor de reinstalar el ascenso y descenso, pero con las condiciones adecuadas.

“Yo estoy a favor del ascenso y descenso. Todo mundo compara y te dice, es que en España, Inglaterra, o Portugal existe, pero ahí tienes una segunda división muy sólida y aquí no se ha logrado esa liga de segunda división sólida”, dijo a TUDN.

Al anular el ascenso oficialmente comenzaron protestas en los encuentros de la segunda división. Donde se vieron equipos quedarse estáticos después del silbatazo inicial, otros pelotear entre ellos sin intención de atacar, entre otras.

“Yo llegué a México el 8 de junio bajo la premisa de que iba a haber ascenso y llegué al Morelia que es candidato a ascender y durante la celebración del mundial se nos notifica que no hay”, dijo el portero español Roberto Galán. “Por eso protestamos y sancionaron a los clubes, pero las protestas van a continuar porque tenemos derecho a manifestarnos”.

Grupos de aficionados también han acudido a los estadios con camisetas para protestar por la situación actual.

“Esto es una barbaridad llevamos muchos años sin ascenso y descenso, nos engañaron desde 2020, primeros nos dijeron que después del mundial y fue una farsa, es un desastre que no exista”, dijo Alejandro Fernández, un empresario y aficionado del club Morelia, una sede cuyo equipo es uno de los más inconformes.

“Aquí en Morelia hay estadio, una infraestructura buena y no nos dan la oportunidad”, dijo Fernández. “Es un monopolio y estamos hartos”.

La semana pasada, la Comisión Nacional Antimonopolio (Cna) de México anunció una investigación sobre posibles prácticas monopólicas en la liga mexicana, centrada en la ausencia de un sistema de ascenso y descenso.

“No se puede afirmar que hay monopolio o práctica anticompetitiva pero sí hay elementos para examinar si el cierre está justificado o si hay alternativas menos restrictivas para crear reglas graduales de acceso”, dijo el abogado Diego Del Real. “Hay diferencias entre regular el ascenso y eliminarlo por completo”.

Armando Solís contribuyó para este reporte desde Morelia, México.

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