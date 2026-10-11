Senadores demócratas y republicanos dicen que acuerdo de diésel de Trump con Rusia es ilegal

Siete senadores estadounidenses emitieron el domingo un comunicado en el que cuestionan la legalidad del acuerdo entre Washington y Moscú sobre el suministro de diésel ruso, pese a la prohibición estadounidense vigente desde la invasión de Moscú a Ucrania.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que había negociado el suministro de cantidades masivas de diésel ruso a los mercados nacional y mundial, retirando para ello sanciones que pesaban sobre Moscú.

"El Congreso prohibió explícitamente las importaciones de energía rusa en 2022 para evitar que dólares estadounidenses financien la brutal guerra de Putin contra Ucrania", comienza el comunicado conjunto de los senadores demócratas y republicanos.

"El Congreso fue claro: Estados Unidos no debe importar petróleo de Rusia hasta que esta ponga fin a su agresión contra Ucrania y cese sus amenazas contra nuestros aliados de la OTAN", agrega el texto.

El comunicado fue firmado por los senadores demócratas Jeanne Shaheen, Richard Blumenthal y Ron Wyden, y por cuatro senadores republicanos: Susan Collins, Lisa Murkowski, John Curtis y Thom Tillis.

"La decisión del presidente Trump de permitir importaciones de diésel ruso a Estados Unidos va directamente en contra de esa ley. La Administración tampoco ha consultado al Congreso ni ha presentado ninguna explicación para justificar su decisión, tal como exige la ley", continúa el comunicado.

Los senadores condenaron la decisión de "proporcionar a Putin un salvavidas financiero mientras Rusia sigue matando civiles ucranianos" y urgieron al gobierno de Trump a "corregir inmediatamente el rumbo".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió el acuerdo el domingo en una entrevista con Fox News: "Vamos a hacerlo con todas las facultades legales de las que disponemos".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, calificó de "indigno" el acuerdo anunciado por Trump.